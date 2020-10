Мэрия Уфы опубликовала видео в память об умершем Ульфате Мустафине

Накануне, 29 октября, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался мэр города Уфы Ульфат Мустафин. Администрация опубликовала видео в память о нём

Глава Башкирии Радий Хабиров также опубликовал его у себя на странице, сопроводив отрывком из стиха советского поэта Расула Гамзатова. — «И если мой огонь погас, жалейте не меня, а тех, сидевших столько раз у моего огня». Это — про него, коротко подписал пост Радий Хабиров. Напомним, прощание с бывшим главой администрации состоится уже завтра, 31 октября. Родные и близкие Ульфата Мустафина соберутся в здании Государственного собрания — Курултая, с 9 до 11 часов, по адресу Заки Валиди, 40. Временно исполнять обязанности главы Уфы будет вице-мэр Радмил Муслимов.

