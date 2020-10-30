Ключ от сердец. Стилист из Уфы начинает новый большой благотворительный проект

— Я получила в руки ключ от помещения, где будет располагаться волонтерский центр «Парикмахер добра» при Никольском вокзальном храме, и он кажется мне волшебным, потому что отмыкает дверь в новый большой и добрый проект. Я с детства мечтала работать в храме. У нас много планов и, что самое главное, много сил для их осуществления. Жаль, что глава нашего города Ульфат Мансурович Мустафин, грант которого помог воплотить в жизнь нашу мечту, так рано ушел из жизни. Мы постараемся сделать проект, за который ему точно не было бы стыдно, — рассказала Татьяна Овсяникова