Ключ от сердец. Стилист из Уфы начинает новый большой благотворительный проект

Известный парикмахер и стилист Татьяна Овсяникова готовится к открытию волонтерского центра «Парикмахер добра» при Никольском вокзальном храме в Уфе.

Новость о том, что благотворительный проект частного образовательного учреждения «Татьяна Овсяникова» стал лидером конкурса грантов главы администрации Уфы на реализацию значимых проектов в 2020 году, встретили с большой радостью те, кто хорошо знает Татьяну. Её проект победил в номинации «Уфа — активный город». Крылья за спиной: Доброе сердце стилиста из Уфы помогло победить смертельный недуг Татьяна проводит добрые мероприятия уже на протяжении нескольких лет, так что им суждено было рано или поздно воплотиться в красивый и благородный проект. Волонтерский центр «Парикмахер добра» стал именно таким. Проект задумывался Татьяной давно. На протяжении последних лет она организует благотворительные студии красоты для онкобольных, для детей-инвалидов и их мам, для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также для воспитанников детских домов и приютов, рассказала волонтёр АНО «Общество помощи детям «Возможность» Елена Петрова, которая принимала участие в подготовке нового проекта. При этом работа Татьяны Овсяниковой и её команды в Никольском привокзальном храме отличалась от других её акций. В детские дома, больницы и прочие социальные заведения благотворители стали приезжать давно, но для общения с людьми без определенного места жительства всё же необходимы определенное мужество. Татьяна Овсяникова сразу же, с первой нашей встречи, произвела на всех очень положительное впечатление. Она по-доброму, спокойно относится к людям, готова помочь и поддержать делом и словом тех, кто оказался в категории брошенных на произвол судьбы людей. И прихожане наши рады общаться с ней, довольны стрижками, которые она им сделала, выразил свое мнение настоятель Никольского вокзального храма, отец Павел Тихонов. Татьяна взялась сделать бесплатно стрижки людям, которые приходили в храм за тарелкой горячего супа и одеждой. И общение с ними её глубоко потрясло. — В глазах каждого из них, в каждой их морщинке скопились невзгоды, которые обрушила на их головы судьба. Даже если эти люди были виновны в каких-либо проступках, жизнь уже наверняка успела сама наказать их за содеянное, — делится мыслями Татьяна Овсяникова. Проект «Парикмахер Добра», который стал обладателем гранта главы администрации Уфы в сумме 170 тысяч рублей, объединит несколько направлений благотворительной деятельности. Средства гранта главным образом будут потрачены на переоборудование помещения площадью 22 квадратных метра при Никольском вокзальном храме, оплату услуг ЖКХ, приобретение инструментов и оборудования для мастеров и учеников, а также одноразовые пеньюары, маски, перчатки и другие необходимые расходные материалы. — Я получила в руки ключ от помещения, где будет располагаться волонтерский центр «Парикмахер добра» при Никольском вокзальном храме, и он кажется мне волшебным, потому что отмыкает дверь в новый большой и добрый проект. Я с детства мечтала работать в храме. У нас много планов и, что самое главное, много сил для их осуществления. Жаль, что глава нашего города Ульфат Мансурович Мустафин, грант которого помог воплотить в жизнь нашу мечту, так рано ушел из жизни. Мы постараемся сделать проект, за который ему точно не было бы стыдно, — рассказала Татьяна Овсяникова В Волонтерском центре «Парикмахер добра», по замыслу его организаторов, будет продолжена работа с посетителями Никольского храма, а также в нем смогут пройти обучение базовым навыкам парикмахерского дела матери, воспитывающие детей-инвалидов, и другие женщины из группы социального риска. Уже намечены благотворительные мероприятия, приуроченные к Женскому дню 8 Марта, Дню Победы, началу учебного года, периоду выпускных балов. Очень важно, чтобы человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, без работы, на пенсии, на улице, не чувствовал себя ненужным, бездомным, брошенным, так сказать, «за бортом» жизни. Например, для детей из малообеспеченных семей это возможность получить «хороший старт» в будущее, ведь одноклассники зачастую встречают их по одежке, в том числе по внешнему виду, прическе, стилю, говорит Татьяна Овсяникова. Предполагается, что центр начнет активную работу в следующем году. Татьяна Овсяникова и ее ученики и коллеги готовы будут постричь и сделать прически людям, которым ранее подобные качественные услуги были недоступны. Татьяна не сомневается, что найдутся волонтеры, которые захотят обучиться у нее и участвовать в таких добрых акциях, а также действующие мастера, готовые поддержать её делом.

