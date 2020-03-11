Расширяя границы: как стилист из Уфы дает шанс людям в трудных жизненных ситуациях

О добрых акциях, которые проводит Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Татьяна Овсяникова», мы уже рассказывали ранее. Благотворительные проекты Татьяны заинтересовали эксперта Центра социального предпринимательства и социальных инноваций НИУ Высшей школы экономики Анастасию Москвину, которая побывала недавно в Уфе. У Анастасии и Татьяны получился интересный разговор, который мы предлагаем вниманию читателей.

Анастасия Москвина: - Татьяна, я знаю, что ваша школа-студия является социально – ориентированной некоммерческой организацией. Среди прочих направлений деятельности – обучение людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, базовым навыкам парикмахера. Расскажите об этом подробнее.

Татьяна Овсянникова: - Мы обучаем профессии женщин, воспитывающих детей с инвалидностью, выпускников детских домов. Таким образом мы подставляем им плечо, чтобы они нашли в себе силы и сделали шаг вперед. Вот совсем недавно мамы детей с ограниченными возможностями здоровья показали, как они стригут детей. Получилось классно. Также мы навещаем детей в детских домах и интернатах, делаем им модные прически, ведь для подростков это важно.

А.М.: - Что вас заставило заняться деятельностью, которая отнимает много времени и сил и является чистой благотворительностью?

Т.О.: - В 2014 году я посетила детский дом. Я тогда была не в лучшей форме, не совсем здорова. Почувствовала потребность сделать доброе дело и поехала туда, захотелось постричь ребят, обойденных родительским теплом. Встреча с этими детьми запала мне в душу, я потом много думала о них, так и родился проект, связанный с поддержкой детей-сирот, который стал толчком для дальнейшего развития данного направления на территории Республики Башкортостан.

А.М.: - В итоге вы не ограничились одним направлением благотворительной деятельности и помогаете не только детям, но и взрослым людям. Расскажите о своих новых проектах, пожалуйста.

Т.О.: - Одним из последних проектов стало обучение базовым женским и мужским стрижкам женщин-сиделок навыкам парикмахера, чтобы они могли стричь своих подопечных – стариков, инвалидов, паллиативных больных, за которыми они ухаживают. Мы организовали его совместно с СО НКО «Ваша сиделка».

Так сложилось, к сожалению, в нашей стране, что больных и маломобильных людей обделяют вниманием, такое же отношение проявляют порой и парикмахеры, не желающие сталкиваться с тяжелым эмоциональным фоном в процессе работы. К тому же у таких особенных клиентов не всегда есть возможность оплатить парикмахерские услуги в полном объеме.

Когда нам рассказали об этом общественники из НКО «Ваша сиделка», я решила организовать в городе Благовещенске 16-часовые мастер-классы для пожилых женщин, ухаживающих за маломобильными гражданами. После теоретической части мы вместе поехали в психо-неврологический интернат, где мои ученицы прекрасно справились со стрижками, сделав их для пациентов.

В рамках данного социального проекта нами были решены три проблемы: во-первых, сделали более доступными услуги парикмахера для этой категории маломобильных граждан, во–вторых, укрепили коммуникации с пациентами интерната, а, в-третьих, помогли людям, ухаживающим за маломобильными гражданами, освоить базовые навыки парикмахерского искусства.

Было очень приятно потом узнать, как одна из обученных сиделок Райля Файзуллина помогла подстричь местного жителя, который после инсульта почти не встает с кровати. Для супруги пациента, которая очень переживала из-за того, что не может сделать стрижку супругу, это было большое облегчение, так как одной заботой стало меньше.

Теперь мне постоянно присылают новости о том, как обученные нами сиделки делают стрижки своим подопечным.

Этот опыт мы намерены продолжать с другими НКО, объединяющими сиделок.

А.М.: - Недавно вы начали работать с новой целевой группой – бездомными. «Ночлежка» в Петербурге, работающая с бездомными, время от времени проводит такие акции с помощью модных стилистов. Вы надеетесь, что стрижка поможет им как-то улучшить свою жизнь?

Т.О.: - Я не исключаю такой возможности, потому что стрижка дает человеку уверенность в себе. Они вполне смогут пойти в таком виде на какую-то встречу, которая может круто изменить их жизнь. Мои коллеги в основном разделили мое мнение и охотно присоединились к акции. Мы уверены, что бездомные – это такие же люди, как все, со своими судьбами, жизненными проблемами. Мы не знаем, по какой причине они остались без жилья и, лишившись прописки, не смогли трудоустроиться и т.д.

А.М.: - Каковы ваши ближайшие планы на будущее?