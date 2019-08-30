День добра и справедливости: суд поддержал стилиста-мецената из Уфы

Об этом странно говорить, даже произносить подобные мысли вслух, но так оно всё и произошло. Парикмахеру и стилисту из Уфы Татьяне Овсяниковой, которую знают далеко за пределами Башкирии, как талантливого мастера и мецената, понадобилось через суд доказывать, что она совершает добрые дела совершенно бескорыстно. Те, кто близко знает Татьяну, даже и не подумали бы усомниться в этом.

Как правило, те, кто занимается благотворительностью ради пиара, выбирают более эффектные внешне и менее хлопотные акции и вряд ли займутся, к примеру, уходом за пациентами психоневрологического интерната или другими инвалидами. Но Овсяникова благотворительные мероприятия таким образом не фильтрует. Если ее зовут помочь, просто собирается и едет. Такой зарок она дала себе несколько лет назад, когда узнала, что тяжело больна, а еще более строгую клятву принесла, когда выяснилось, что болезнь отступила. Мы подробно рассказывали ранее об этой удивительной истории.

Главное – верить в себя

Татьяна – верующий человек и подобными обещаниями перед Богом и людьми разбрасываться не станет. Поэтому когда выяснилось, что на нее ополчились конкуренты – хозяева парикмахерской, расположенной через улицу напротив, в это трудно было поверить.

Возможно, они услышали восторженные отзывы своих клиентов о Татьяне или тому были иные причины, но в октябре 2017 года от конкурентов поступила жалоба в региональное управление ФАС о том, что Овсяникова занимает свой офис незаконно.

Это небольшое помещение на углу улиц Свердлова и Гафури в Уфе, на первом этаже многоэтажки, Татьяне выделила администрация города с учетом ее заслуг, в том числе и по линии благотворительной и образовательной деятельности. Салон конкурентов значительно больше по площади, однако присутствие школы-студии Овсяниковой неподалеку явно мозолило им глаза.

Как ни странно, антимонопольный комитет принял решение в пользу конкурентов Овсяниковой, решив, что Татьяна использует помещение вовсе не по назначению – не для обучения и оказания благотворительной деятельности, а в коммерческих целях. Такой вывод был сделан на основании того, что в соцсетях были найдены приглашения в качестве модели для того, чтобы ученики смогли отрабатывать новые навыки стрижки, окрашивания волос и т.д в школу-студию Татьяны Овсяниковой, а также чек, который она выдала «тайному покупателю», засланному конкурентами. Никакие объяснения о том, что для функционирования школы-студии нужны средства – например, для оплаты коммунальных услуг, приобретения расходных материалов и т.д., комиссия ФАС не воспринимала.

Татьяна лично приходила на заседания комиссии, приносила свои многочисленные дипломы и сертификаты, готова была привести людей, чтоб рассказали о её работе по обучению парикмахерскому искусству людей, попавших в трудные жизненные ситуации, и оказании безвозмездных услуг инвалидам, пациентам домов престарелых, детям из социальных приютов. Она показывала членам комиссии антимонопольного ведомства многочисленные грамоты, присужденные ей за образовательно-благотворительные проекты. Приходили ее ученица, которую Татьяна встретила в детском доме и обучила профессии, сотрудники приюта для детей, юрист из Института развития образования. Показывали документ из Центра содействия инновациям "СОЛь" о том, что Овсяникова ведет уникальные проекты по профориентации социально незащищенных слоев населения... Казалось бы, аргументов в ее пользу прозвучало предостаточно. Однако так называемые «эксперты» были глухи к ее доводам и потребовали прекратить «цирк».

В итоге ФАС все-таки вынес решение о том, что помещение было предоставлено Овсяниковой незаконно и она должна из него выселиться.

За этими тремя абзацами текста – нешуточные переживания, которые беспокоили Татьяну почти год. А ведь она – творческий и очень ранимый человек.

- Меня спасало общение с друзьями и благотворительные акции, на которые мы выезжали с коллегами, несмотря ни на что. Благодарность людей и их вера в нас придавали нам силы, помогали и нам самим верить в себя, - признается она.

Конкурентная борьба во всей красе

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы подало иск в Арбитражный суд о признании незаконным решения регионального управления ФАС, касающегося предоставления школе-студии Татьяны Овсяниковой муниципального помещения. И Арбитражный суд поддержал эту позицию.

— На мой взгляд, комиссия ФАС заняла по данному делу совершенно формальную и предвзятую позицию, не вникнув в суть рассматриваемого вопроса и поддержав, вопреки своим функциональным обязанностям, право оппонента Татьяны Овсяниковой быть монополистом в оказании парикмахерских услуг в данном жилом квартале, — пояснила юрист Расима Ахметова, представлявшая интересы Татьяны в суде. — И Арбитражный суд указал на это.

В суде также выяснилось, что представители ФАС не вполне владеют законами, на основании которых они должны были, по идее, сделать выводы о рассматриваемой спорной ситуации.

— Когда судья спросил представительницу УФАС, считает ли она себя экспертом по закону об образовании, читала ли она его, та ответила отрицательно, пояснила только, что выносила решение, основываясь на документах и аргументах, представленных истцами, о том, что у Татьяны Овсяниковой нет лицензии на образовательную деятельность. Тогда судья уточнил, что по закону вести образовательную деятельность, не связанную с выдачей дипломов, аттестатов и прочих официальных документов об образовании, могут организации и учреждения без специальной лицензии. Мы пытались это доказать и ранее, однако к нашим словам долго никто не прислушивался, - уточнила Расима Ахметова.

Антимонопольный комитет подал апелляционную жалобу. Как стало известно Медиакорсети, делать так положено по регламенту ведомства вне зависимости от того, справедлива позиция его представителей или нет. Но и эта жалоба в 18-м арбитражном апелляционном суде была оставлена без удовлетоврения.

- Судья полистал материалы дела и спросил меня напрямую, являются ли предприниматели, чти интересы защищает ФАС, нашими конкурентами. Я подтвердила этот факт. Собственно, этим и объясняется же вся эта история, - рассказала Татьяна Овсяникова.

— Сегодня одной из обсуждаемых тем являются избыточные проверки в отношении малого бизнеса. То, что пережила Татьяна Овсяникова, можно назвать реальными репрессиями со стороны контролирующего органа, — считает юрист Расима Ахметова.

Искусство добра и справедливости

Мы не будем озвучивать имена конкурентов и название их салона, чтобы не делать им лишнюю рекламу. Но считаем нужным все-таки кое-что о них сообщить, чтобы было понятно, что это за люди.

Как выяснилось недавно, именно они три года назад стали участниками чудовищной истории об избиении беременной женщины, о ней тогда вещали и местные, и федеральные СМИ. Беременная женщина неудачно перестроилась на дороге на своем автомобиле, и была после этого избита другой автоледи – как раз хозяйкой парикмахерской, работающей напротив школы-студии Овсяниковой. В драке с беременной женщиной и ее мужем принял участие и супруг предпринимательницы. Дело было долгим и закончилось без серьезных последствий для владельцев салона красоты только благодаря тому, что их жертве удалось сохранить беременность.

Если кто-то думает, что теперь, после фиаско в суде, конкуренты Овсяниковой успокоились, то вы заблуждаетесь. Они подали еще три жалобы на Татьяну в разные инстанции, однако все проверки прошли спокойно, клевета не нашла подтверждений.

Вероятнее всего, эти люди не успокоятся так просто, но теперь уже точно ясно, на чьей стороне правда.

- Вы знаете, когда я приехала в апелляционный арбитражный суд в Челябинск, я увидела там при входе надпись: «Правосудие – это искусство добра и справедливости». Я подумала, что это знак, - рассказала Медиакорсети Татьяна Овсяникова. - Я занимаюсь добрыми делами от чистого сердца, поэтому заслуживаю справедливого отношения к себе. Так оно и вышло.