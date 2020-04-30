В Башкирии уровень реки Уфы превысил семь метров

По информации управления по гражданской защите в Уфе, значительно поднялся уровень рек. В реке Уфе он вырос на 13 сантиметров, после чего уровень вырос до 706 сантиметров, Белая поднялась на 13 сантиметров и ее уровень составил 615 сантиметров. А вот в Деме в районе Бочкарева уровень реки упал на один сантиметр – сейчас он составляет 231 сантиметр.