В Башкирии уровень реки Уфы превысил семь метров
30 апреля, 13:44ОбществоАлия ФатхиеваФото: Управление гражданской защиты
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Из-за паводка в водоемах продолжает расти уровень воды.
По информации управления по гражданской защите в Уфе, значительно поднялся уровень рек. В реке Уфе он вырос на 13 сантиметров, после чего уровень вырос до 706 сантиметров, Белая поднялась на 13 сантиметров и ее уровень составил 615 сантиметров. А вот в Деме в районе Бочкарева уровень реки упал на один сантиметр – сейчас он составляет 231 сантиметр.
По информации спасателей, в Кировском районе количество подтопленных участок теперь достигло 55, подтопленным оказался также и жилой дома, в связи с чем семье пришлось переехать к родственникам. В Демском районе подтопленными остались СНТ «Козарез», «Альбатрос», 2 участка в СНТ «Озон».
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