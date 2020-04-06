Паводок онлайн: за подъемом уровня воды на реках Башкирии можно следить в интернете

Специалисты Госкомитета отмечают, что на территории Башкирии в связи с потеплением наблюдается подъем уровня воды на водных объектах — особенно на паводкоопасных реках.

В частности, уровень воды на р. Уфа в районе Шакши поднялся за сутки на 56 см, в населенном пункте Красная горка (Нуримановский район) — на 55 см. На р. Стерля около села Отрадовка — на 43 см, на р. Белая в Уфе — на 28 см за сутки. За ледовой обстановкой на реках республики в онлайне через геоинформационную систему «Паводок».

Напомним, до наводнения следует:

— включите телевизор или радиоприемник, по ним может поступить важная информация. В установленном порядке выходите (выезжайте) из опасной зоны возможного катастрофического затопления в назначенный безопасный район или на возвышенные участки местности;

— сообщите соседям и близким людям, находящимся в зоне явления, об угрозе;

— подготовьте документы, ценные вещи, медикаменты, 2-3 суточный запас непортящихся продуктов питания, постельное белье и туалетные принадлежности, по возможности комплект верхней одежды и обувь;

— перенесите имущество и материальные ценности в безопасное место (чердак, крыша) или уложите их повыше (на шкафы, антресоли);

— выключите электричество и газ, погасите огонь в отопительных печах, закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в подсобных помещениях.

— закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени забейте снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей;

— покиньте дом и следуйте на эвакуационный пункт.

Если вы во время наводнения находитесь в подтопляемой зоне:

— включите телевизор или радиоприемник, по ним может поступить важная информация;

— без крайней необходимости не принимайте самостоятельных непродуманных действий;

— поднимитесь на верхний этаж здания, чердак или крышу, на деревья или другие возвышающиеся предметы или участки местности.

— постарайтесь найти и иметь при себе до эвакуации предметы, пригодные для самоэвакуации (автомобильную камеру, надувной матрац и т. п.);

— до прибытия спасателей подавайте сигнал бедствия: днём — вывешиванием или размахиванием белым или цветным полотнищем, в темное время — световым сигналом и, периодически, голосом;

— оказывайте помощь плывущим и тонущим людям.

Если помощь еще не прибыла:

— самоэвакуацию на незатопленную территорию производите только в крайних случаях, а именно: для оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим, при отсутствии воды и продуктов питания, угрозе ухудшения обстановки или утраты уверенности в получении помощи со стороны;

— как можно быстрее поднимитесь на возвышенность, если такой возможности нет, заберитесь на дерево или постарайтесь уцепиться за те предметы, которые способны удержать человека;

— при наличии лодки или другого плавсредства первыми вывозите из затопленных районов детей, женщин, стариков и больных.

Если вы оказались в воде:

— снимите с себя тяжелую одежду и обувь;

— постарайтесь воспользоваться плавающими поблизости или возвышающимися над водой предметами, ухватитесь за них и ждите помощи.

Если тонет человек:

— бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите на помощь. Добираясь до пострадавшего вплавь, учтите течение реки;

— если тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему сзади и, схватив его за волосы, буксируйте к берегу.

Если прибыли спасатели:

— строго соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки плавсредств, проявляйте выдержку и самообладание;

— без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходите в плавательное средство;

— во время движения не покидайте установленные места, не садитесь на борта, строго выполняйте требования экипажа;

— на конечном пункте эвакуации зарегистрируйтесь.

Как действовать после наводнения:

— при подходе к зданию соблюдайте осторожность, проверьте надежность всех его конструкций (стены, полы), остерегайтесь падения каких-либо предметов, порванных и провисших электрических проводов;

— при осмотре внутренних комнат не применяйте в качестве источника света открытый огонь, спички, свечи и т. д. из-за возможного присутствия газа в воздухе. Для этих целей следует использовать электрические фонари на батарейках;

— проветрите комнаты, уберите грязь с пола и стен, откачайте воду из подвалов и просушите жилое помещение, обеззаразьте загрязненную посуду, столовые приборы, поверхность мебели. Для этих целей используйте кипяток или отбеливатель;

— проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов;

— выбросите пищевые продукты и запасы питьевой воды, которые были в контакте с водой;