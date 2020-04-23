В Башкирии паводок стал причиной закрытия двух трасс

В Башкирии паводок привёл к закрытию движения в двух трассах, сообщает Госкомтранс РБ. Как выяснилось, весенняя вода подтопила участки в Белорецком районе республики. В этих участках (Верхний Авзян-Исмакаево и Инзер-Аисово) введён запрет на движение любого вида транспорта с 22 апреля.