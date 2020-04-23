В Башкирии паводок стал причиной закрытия двух трасс
23 апреля, 10:12ОбществоМинзаля АскароваФото: Артур Салимов./ mkset
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Об этом рассказали в Госкомитете по транспорту и дорожному хозяйству.
В Башкирии паводок привёл к закрытию движения в двух трассах, сообщает Госкомтранс РБ. Как выяснилось, весенняя вода подтопила участки в Белорецком районе республики. В этих участках (Верхний Авзян-Исмакаево и Инзер-Аисово) введён запрет на движение любого вида транспорта с 22 апреля.
В ведомстве сообщают, что ограничения предварительно будут действовать до 17:00 часов завтрашнего дня. Однако ограничение движения может быть продлено.
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