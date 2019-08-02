Паводок в Амурской области разрушил почти 470 километров дорог
Вчера, 20:19ПроисшествияФото: commons.wikimedia.org
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В Амурской области по причине паводков и наводнений пострадали 468 километров дорожного покрытия: более 200 участков автомобильных дорог местного значения и около 80 участков - регионального.
Об этом сообщили 2 августа в областном Минтрансе, информирует газета «Известия».
Отмечается, что подтопление затронуло 17 районов Приамурья. В настоящий момент проезд для транспортных средств закрыт на 24 участках региональных дорог. По 21 участку движение возобновлено.
Практически на всех дорогах местного значения проезд осуществляется в обычном режиме. Ограничение остается лишь на двух участках.
Кроме этого, производится мониторинг уровня воды на территориях, близких к дорогам. Сотрудники подрядных организаций несут дежурство на разрушенных и подтопленных участках.
Помимо дорог, паводками разрушено разрушены 11 мостов.
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