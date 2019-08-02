Паводок в Амурской области разрушил почти 470 километров дорог

Об этом сообщили 2 августа в областном Минтрансе, информирует газета «Известия».

Отмечается, что подтопление затронуло 17 районов Приамурья. В настоящий момент проезд для транспортных средств закрыт на 24 участках региональных дорог. По 21 участку движение возобновлено.

Практически на всех дорогах местного значения проезд осуществляется в обычном режиме. Ограничение остается лишь на двух участках.

Кроме этого, производится мониторинг уровня воды на территориях, близких к дорогам. Сотрудники подрядных организаций несут дежурство на разрушенных и подтопленных участках.