Распределение больных коронавирусом в районах и городах Башкирии: актуальные данные

По данным Минздрава Башкирии, на первом месте по количеству подтвержденных случаев коронавируса остается город Уфа. Здесь вирус найден в организмах 258 человек. Прирост за последние сутки – 18 человек.

На втором месте – город Белебей (49 человек). Прирост за последние сутки – 5 человек. На третьем Уфимский район. Здесь коронавирусной инфекцией болеют 36 человек, в том числе, 3 человека, выявленные за последние сутки.

В городе Туймазы (20 человек) за последние сутки новых заболевших не установлено. А вот в Нефтекамске (19) и в Стерлитамаке (18) заразились еще по три человека. В Кушнаренковском и Мишкинском районах – по 14 больных, в Октябрьском и в Кармаскалинском районе – по 12. В Благовещенском районе болезнь официально подтверждена у 11 человек, в Бирске – у 10.

В целом, показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения в республике – 17,2. Темп прироста – 9,8%.

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