В Башкирии число заболевших коронавирусом приблизилось к 700
29 апреля, 12:58ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По информации федерального портала Стопкоронавирус.рф, количество заболевших за сутки снова не стало меньше.
За прошедшие сутки в республики зарегистрировано 60 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего к текущему моменту, по официальным данным, коронавирусом болеет 691 человек.
Данных о погибших и выздоровевших в федеральном центре не привели. Таким образом, их количество остается прежним – 14 и 76 человек, соответственно.
Всего в России за прошедшие сутки выявлено 5 841 случая в 82 регионах. К текущему моменту коронавирус выявили у 99 399 человек.
Напомним, накануне было известно о 631 случае заболевания в Башкирии. В министерстве объяснили резкий рост заболевших увеличением лабораторных исследований.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей