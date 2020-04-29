В Башкирии число заболевших коронавирусом приблизилось к 700

За прошедшие сутки в республики зарегистрировано 60 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего к текущему моменту, по официальным данным, коронавирусом болеет 691 человек.

Данных о погибших и выздоровевших в федеральном центре не привели. Таким образом, их количество остается прежним – 14 и 76 человек, соответственно.

Всего в России за прошедшие сутки выявлено 5 841 случая в 82 регионах. К текущему моменту коронавирус выявили у 99 399 человек.