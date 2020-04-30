Педагогам и соцработникам Башкирии обещали единовременные выплаты
Указ об этом подписал глава республики Радий Хабиров.
Накануне, 29 апреля, стало известно, что глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о единовременных выплатах учителям и сотрудникам социальных учреждений.
Как следует из текста указа, дополнительные средства, в частности, получат учителя, работающие с 20 апреля учебных заведениях с круглосуточным пребыванием детей, а также сотрудники учреждений социального обслуживания, подведомственных министерству семьи, труда и соцзащиты населения РБ, которые с 11 апреля вынуждены работать в условиях самоизоляции.
Выплаты также полагаются сотрудникам Республиканского дома ребенка, которые работали в таком же напряженном режиме с 21 апреля.
Администрация и персонал таких заседаний получат по 15 тысяч рублей. Техперсоналу выплатят по 5 тысяч рублей. Если в учреждении произошло заражение коронавирусной инфекцией, то всем его сотрудникам будет выплачено по 25 тысяч рублей.