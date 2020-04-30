Педагогам и соцработникам Башкирии обещали единовременные выплаты

Накануне, 29 апреля, стало известно, что глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о единовременных выплатах учителям и сотрудникам социальных учреждений.

Как следует из текста указа, дополнительные средства, в частности, получат учителя, работающие с 20 апреля учебных заведениях с круглосуточным пребыванием детей, а также сотрудники учреждений социального обслуживания, подведомственных министерству семьи, труда и соцзащиты населения РБ, которые с 11 апреля вынуждены работать в условиях самоизоляции.

Выплаты также полагаются сотрудникам Республиканского дома ребенка, которые работали в таком же напряженном режиме с 21 апреля.