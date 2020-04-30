Минздрав Башкирии рассказал, в каком состоянии находятся заболевшие коронавирусом

На оперативном совещании в минздраве республики сообщили о состоянии больных новой коронавирусной инфекцией.

По информации заместителя министра Ирины Кононовой, в настоящий момент в регионе в стационарах республики лечение проходят 354 человека. Из них в удовлетворительном состоянии – 160, состоянии средней тяжести – 163 человек, тяжелых – 31, на ИВЛ находятся 19 человек. На амбулаторном лечении с легкой формой коронавируса находится 231 человек.

По информации на 15:00 также стало известно количество выписанных пациентов – 167 человек, за сутки выписан 61 человек. С пневмонией госпитализировпли за сутки 36 человек, выписали 22 человека.