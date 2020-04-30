Глава Башкирии рассказал, как в одном городе чудом остановили вспышку коронавируса

Радий Хабиров рассказал на оперативном совещании, что в Кумертау удалось выявить коронавирус совершенно случайно у одной из сотрудниц психоневрологического диспансера.

Он рассказал, что у женщины взяли анализ на коронавирус перед заступлением на работу, анализ совершенно внезапно показал, что у нее положительный результат. «Вы представляете, что могло произойти?», – резюмировал он.

«Наша работа в ближайшие недели будет основана на двух принципах. Мы усилим контроль за теми организациями, которые могут выступить очагами. Мы уже приняли решение, что новые бригады врачей будут проходить обязательное тестирование. Даю поручение, чтобы внутри промежутка 2-недельного была возможность провести тестирование», – дал поручение руководитель региона.