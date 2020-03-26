Застрявшие вне дома: вахтовики из Башкирии оказались изолированы из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса правительство Башкирии дало поручение вернуть из зарубежных стран всех жителей республики. Без присмотра остались лишь вахтовики, которых не выпустят на родину в ближайшие три месяца. Планируют ли власти вернуть жителей Башкирии домой и для чего рабочих изолировали от внешнего мира на столь долгий срок, выяснял корреспондент Медиакорсети.

«Мы очень устаем»

Ежегодно, только по официальным данным, на вахтовой работе в других регионах страны заняты более 150 тысяч жителей Башкирии. Многие из тех, кто уехал в марте 2020 года на очередную смену столкнулись с шокирующими новостями: на работе придется провести не один месяц, как это было раньше, а целых три! Мы лично пообщались с жителями нашей республики, которые зарабатывают вахтовым методом. Все они пожелали оставаться анонимными, поэтому имена в материале изменены.

Новый график смен сильно отразился на людях. Работая на предприятии, которое находится в 450 километрах от Сургута, жительница Мелеуза Гульназ Альмухаметова рассказывает, что впервые будет работать столь долгий срок. Домой, к родным, она вернется лишь 1 мая - и то при удачном стечении обстоятельств.

— Конечно, это ненормально, мы очень устаем. Работаем каждый день с 5 утра до 11 вечера. Если раньше вахта длилась 30 дней, то теперь отработаем 52 дня.

Пока не знаем, как это отразится на нашей зарплате, но вроде всегда за все вовремя платили. Никаких документов пока не подписывали, но должны выдать допсоглашение в ближайшее время, — рассказала женщина.

Работодатели отмечают, что таким образом они не хотят допустить распространения коронавируса на предприятиях. Уфимец Виктор Самохин, который трудится на Дальнем Востоке, рассказал Медиакорсети, что ситуация действительно находится на особом контроле.

— У нас карантин. Люди, которые после учебы или после отпуска едут на вахту, на неделю заезжают в базу производственного обслуживания, там живут и работают под присмотром. Если в течение этого времени их состояние не изменилось, они заезжают на вахту. Подрядные и другие организации, рабочие, приезжающие к нам, предъявляют справки о здоровье, — рассказал Виктор Самохин.

Больше всего этой ситуацией недовольны жены вахтовиков, которые месяцами ждут мужей домой. Подобное обращение, основанное больше на риторических вопросах, появилось на странице главы Башкирии Радия Хабирова.

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— Я пишу от имени всех жен северян! Мы и так их полжизни не видим, а тут еще приказ: их не пустят домой до 20 мая! Как так? Почему же пускаете домой тех, кто отдыхал за границей и привез нам эту заразу, а простых работяг, которые пашут на нашу Родину, оставляете до 20 мая на Севере? А как же те, кто не может поехать на работу до 20 мая? Как и чем они должны кормить свои семьи, платить за ипотеку, кредиты? Север – это же часть РФ, так что за маразм? — в сердцах не сдержала эмоции Мария Хакимова.

Все ради здоровья

Решение о продлении вахты поступило от администраций городов в добровольно-принудительном порядке. Им это грозит остановкой производств, считают эксперты. Именно поэтому в экстренном режиме пришлось подготовить бумаги и дать на подпись каждому рабочему в таком же добровольно-принудительном порядке. Если вахтовик с таким решением не согласен и хочет вернуться домой, юристы рекомендуют подавать в суд.

От увеличения периода работы страдают вахтовики не только из Башкирии. Так, рабочий компании «Газпром добыча» из города Надым уверен, что дело не только в коронавирусе. По его мнению, работодателям выгодно сменять сотрудников не раз в месяц, а раз в два-три месяца.

— После трехмесячного отдыха снова придется заезжать на два месяца вместо одного. Срок изоляции больше, чем у остальных организаций, и не разовый. Чем объяснить такой беспредел? Приходит на ум только то, что это сделано для экономии средств на перелетах, а не в целях предупреждения заражения. Иначе эти меры носили бы разовый характер и срок изоляции был бы, как у всех других организаций. Но для компании вахтовики - не люди, раз так можно поступать с ними и их семьями, — выразил свое мнение Иван в интервью изданию «Накануне.RU».

На предприятии этот факт опровергли, еще раз сославшись на указ «О введении повышенной готовности к ЧС». По словам представителя пресс-службы «Газпром добыча Уренгой», как только ситуация стабилизируется, комплекс мер, который реализуется в настоящее время, будет пересмотрен и изменен.

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— Мы все заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее вернуться к плановому графику работы, — резюмировали в компании.

Член совета по правам человек при главе Башкирии Виль Тухватуллин, кстати, сам - медик по образованию, поддержал решение работодателей. Он считает, что такие меры правильны в связи с эпидемиологической обстановкой.

— Действительно возможна задержка вахтовиков, чтобы массового заражения не было.

Проблема в том, что работодатель не может обеспечивать полную безопасность, у него нет бригады врачей и санитаров. Если в привычном режиме сменять вахту каждый месяц, есть вероятность, то все переболеют.

А вдруг кто-то в свой отпуск заграницей побывал? Так что в связи с эпидемиологической ситуацией все логично, — отметил член СПЧ Виль Тухватуллин.

Все опрошенные нами вахтовики отметили, что изменения в графике никак не повлияют на их заработную плату. Остается открытым вопрос, на что жить людям, которые не смогут попасть на работу до мая 2020 года? Решение каждая компания принимает сама. К слову, «Газпром добыча Надым» и «Газпром добыча Ямбург» пообещали оплачивать до половины оклада своим сотрудникам, которые сейчас находятся дома. Говорить о добросовестности остальных компаний трудно.

Этого можно было избежать

Вопрос о возвращении домой вахтовиков не стоял бы так остро, если бы жители Башкирии трудились, не выезжая за пределы республики. Этот вопрос в правительстве региона поднимали еще в прошлом году. Тогда заместитель министра семьи, труда и социальной защиты население республики Фанур Шайхисламов признался, что программы по возвращению вахтовиков в Башкирию нет.

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Для того, чтобы люди работали в своем регионе, необходимо увеличивать количество рабочих мест, модернизировать предприятия и поднимать уровень заработной платы, потому что на Север люди едут «за длинным рублем».

— В ХМАО, ЯНАО, Тюменской области средняя зарплата превышают нашу, республиканскую. Средняя зарплата в Тюмени составила в 1 квартале 2019 года почти 40 000 рублей, в то время как в Башкирии, в августе 2019-го, средняя зарплата в Башкирии, по официальным данным, составила 36 540 рублей, — отметил чиновник.

Жители республики, находясь на вахте, сталкивались и с другими проблемами. Стоит вспомнить случай, произошедший в прошлом году. Сотрудников компании «Уфанефтемаш» оставили без еды и зарплаты. Они систематически подвергались гонениям со стороны работодателей. С ними не заключали договор и не платили зарплату. Тогда вахтовики записали видеообращение, в котором рассказали всю правде о работе на предприятии.

На заводе эту информацию пытались опровергнуть и выставить за клевету, однако глава Башкирии Радий Хабиров заступился за земляков и попросил прокуратуру и министерство труда провести проверку. В результате оказалось, что 121 работнику не выплатили около 2,1 миллионов рублей зарплаты.

Мы обратились в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики за разъяснением, будут ли возвращать наших вахтовиков в Башкирию до мая 2020 года. Ответ пока получить не удалось. А вот сам Радий Хабиров на встрече с главными редакторами СМИ республики признал, что с вахтовиками сегодня сложилась трудная ситуация. Однако также пояснил, что до него не доходил ни один случай, когда вахтовики оказались в совсем уж безвыходной ситуации.

— Если люди в отчаянии, конечно, мы пойдем навстречу и поможем. Своих не бросаем, — подытожил Радий Хабиров.