В Башкирии сняли с поезда вахтовика с подозрением на коронавирус

Сегодня, 2 апреля, стало известно, что примерно в час ночи на станции Инзер с поезда №676, был госпитализирован 26-летний мужчина с подозрением на коронавирусную инфекцию.

По уточненным данным, мужчина намеревался добраться до Белорецка. Он почувствовал ухудшение состояния, повышение температуры до 37,8 градусов. Сам пассажир пояснил, что за границей не был, возвращался с работы вахтовым методом, но при этом ранее он общался с человеком, зараженным коронавирусом.

Мужчина был незамедлительно госпитализирован специализированной бригадой в изолированный бокс в Белорецкую ЦРБ.

Все, кто контактировал с заболевшим пассажиром в пути из числа пассажиров и сотрудников железной дороги, будут обследованы на коронавирус.

Известно, что мужчина ехал ранее из Москвы поездом №14. В вагоне с ним передвигались также 22 человека. Общее количество перевезенных в этом вагоне в данный пеиод времени пассажиров – 48 человек. В поезде №676 ехали116 пассажиров, включая двух детей.

Задержек поездов из-за данной ситуации не произошло.