Бизнесмен заступился за торговца с коронавирусом, продававшего мясо в Башкирии

Предприниматель из Магнитогорска Асхат Тауков опубликовал в соцсетях сообщение, оправдывающее его дядю с женой. Подробности сообщил портал Magcity174.ru.

Напомним, вчера, 28 марта, стало известно, что в Сибае выявлен факт торговли мясом на рынке, которую вела супружеская пара из Челябинской области. У главы семейства Мурзана Таукова был выявлен коронавирус.

Известный в Магнитогорске бизнесмен Асхат Тауков представил в соцсетях свою версию событий.

Прежде всего, он сообщил, что вчера вечером ему уже звонили с соболезнованиями по поводу смерти брата, поэтому предприниматель решил дать пояснения. Он уверяет, что основная информация, касающаяся его заболевших родственников не является правдивой.

Супруги Тауковы вернулись с отдыха за границей 16 марта, при этом ограничительные меры в России стали принимать в последующие дни – 17 и 18 марта. Этим Асхат Тауков объясняет тот факт, что его родня не стала сидеть дома взаперти в условиях самоизоляции.

«Сдали» их властям как нарушителей, по словам Асхата Таукова, соседи. Первые анализы на заражение коронавирусом дали положительный результат. Повторные пробы отправлены для подтверждения в лабораторию в Новосибирск, результат станет известен через пару дней.

Мурзан Тауков сейчас госпитализирован в магнитогорском изоляторе, его состояние удовлетворительное, температура спала с 37,5 до обычной. Члены его семьи находятся на 14-дневном карантине в деревне.

Сам Асхат Тауков с заболевшим дядей не общался. Он попросил комментаторов не переходить на личности, поскольку обвинения не решают проблему, а только раздувают её.

Мужчина высказал предположения о том, что его самого и родственников обвинят в безответсвенности, а также сочтут его обращением PR-ходом в отношении его компании, выскажут недовольство по поводу качества его продукции.

- Рано или поздно вспышка эпидемии затухнет и пройдёт, а за это непродолжительное время каждый покажет, чего больше у него внутри (чёрного или белого). Будьте терпимее, толерантнее, сильнее, дружнее и будьте здоровы! – написал в соцсетях Асхат Тауков.

Напомним, по ситуации на сегодня в Башкирии известно о пяти заразившихся коронавирусом и 97 пациентах с подозрением на коронавирус, которые ждут результатов анализов.