Жители Башкирии, пожаловались на чиновников, которые не соблюдают режим самоизоляции

В редакцию Медиакорсети поступили обращения от возмущенных жителей районов республики, главы которых, по словам местных жителей, в начале марта успели съездить в отпуск за границу.

- Добрый день! По информации из Архангельского района, глава района Аминев, который в начале марта ездил в отпуск во Вьетнам, свободно перемещается по району, бывает в администрации. Получается, игнорирует карантин?» - сообщила Алина Г.

- Созванивался с Татышлами, народ шумит: оказывается, глава района Гараев ездил отдыхать с родственниками в Арабские Эмираты, и, что интересно, все они сразу же вышли на работу, не соблюдая карантина. И все об этом молчат, - поступила жалоба от Искандера О.

Получать оперативные комментарии у руководителей названных муниципалитетах не удалось. В приемной затруднились ответить, выезжали ли они в отпуск а границу в последнее время.

Напомним, 23 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров привел примеры своих подчиненных, которые, побывав за границей, теперь соблюдают режим самоизоляции у себя дома.

По его словам, согласно инструкциям таким образом ведут себя мэр Уфы Ульфат Мустафин, глава администрации Уфимского района Вилорий Угаров, министр финансов РБ Лира Игтисамова.

При этом Радий Хабиров крайне негативно отозвался о главах районов, которые в такое непростое время позволили себе уйти в отпуск.

- С удивлением смотрю на список глав муниципалитетов, которые в период предчрезвычайной ситуации позволили себе от правиться в отпуск, - сообщил Радий Хабиров и назвал, кого он конкретно имеет в виду. - Архангельский район - Аминев, Аургазинский район - Идрисов, Балтаческий район - Субушев, Белебеевский район - Сахабиев, Давлекановский район - Мухамедзянов, Мишкинский район - Трапезников... Это что такое? У людей что, мозгов нет?

Глава региона потребовал, чтоб все главы муниципалитетов, позволившие себе уйти в отпуск в столь ответственное время, были на работе и написали ему объяснительные.

Не секрет, что подавляющее число глав со своими семьями предпочитают ездить в отпуск за границу. Предположительно, вызвав гнев главы региона, они решили проявить свое рвение на работе, пренебрегая требованиями самоизоляции. Разумеется, главы муниципалитетов сделали это из лучших побуждений.

Медиакорсеть направила официальный запрос по этому поводу в республиканский штаб. В ответе, который мы получили, сообщается, что вышеупомянутые главы нарушений не допускали.

- Глава Татышлинского района не был за рубежом. Он был в Ижевской области в санатории. Глава Архангельского района был в Тайланде, сейчас на самоизоляции. Никуда не выходит, - сообщили Медиакорсети в официальном ответе.

Уточним, что мы опубликовали ответ в таком виде, в каком мы его получили, но, скорее всего, под Ижевской областью, где отдыхал глава Татышлинского района, подразумевается Удмуртская Республика. Что же касается главы Архангельского района, то, по словам наших источников, помимо самого главы, вернувшегося с отдыха из-за границы, беспокойство у земляков вызывает и его племянник, который проживает в одном доме с Ильшатом Аминевым и каждый день ходит на работу в муниципалитет.

Напомним, за нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Мобильные отряды медиков и стражей порядка постоянно проверяют, как соблюдают данный режим жители Башкирии, вернувшиеся из-за границы и вносят всех нарушителей в список. Затем, по окончании режима самоизоляции, их вызовут на административные комиссии.