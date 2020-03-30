Власти Башкирии прокомментировали информацию о закрытии Уфы из-за коронавируса
30 марта, 08:47ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Вопрос о закрытии городских границ обсуждался на брифинге регионального минздрава.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Пока что информация о закрытии Уфы, которая так активно распространяется в соцсетях, министром здравоохранения Максимом Забелиным опровергается.
На брифинге, посвященном угрозе распространения коронавирусной инфекции, Максим Забелин сообщил, что к городу не подтягивается военная техника и столицу Башкирии пока что закрывать не будут. Информации о закрытии города нет и пока что таких вопросов в оперативном штабе не было, отметил он.
Напомним,согласно последним данным, в Уфе официально пять заболевших коронавирусом. Вчера стало известно о пятом заразившимся – это студент, который прилетел из Франции 14 марта. С подозрением в больницах находятся 97 человек, 14 из них – дети.
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