Власти Башкирии прокомментировали информацию о закрытии Уфы из-за коронавируса

Пока что информация о закрытии Уфы, которая так активно распространяется в соцсетях, министром здравоохранения Максимом Забелиным опровергается.

На брифинге, посвященном угрозе распространения коронавирусной инфекции, Максим Забелин сообщил, что к городу не подтягивается военная техника и столицу Башкирии пока что закрывать не будут. Информации о закрытии города нет и пока что таких вопросов в оперативном штабе не было, отметил он.