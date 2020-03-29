В Уфе котокафе попросило о помощи на период карантина из-за коронавируса

- Закрытие котокафе на неделю сильно приближает нас к закрытию насовсем. Человеческие болезни не распространяются на кошек, а вот человеческие проблемы - ещё как! Наши подопечные нуждаются в ежедневном уходе, и самое главное - нам надо оплачивать дорогостоющую аренду. Котики просят помощи у всех неравнодушных к нашему проекту, нам надо как-то пережить коронавирус. За все время работы в наших стенах нашли дом 135 котиков, помогите нам сделать это число еще больше! – с такой просьбой обратились хозяева котокафе к аудитории соцсетей.