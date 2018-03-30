В Башкирии билет на электричку для льготников станет дешевле на полцены

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На период с 1 апреля для льготников Башкортостана устанавливается 50-процентная скидка на проезд в поездах Башкортостанской пригородной пассажирской компании.
Как сообщили в пресс-службе Башкортостанской пригородной пассажирской компании, билет оформляют при предъявлении документа, удостоверяющего личность и льготного удостоверения. Правом льготного проезда, например,могут воспользоваться ветераны труда, имеющие удостоверение ветерана труда РФ и пенсионное удостоверение, лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.
Проехать за полцены смогут также ветераны труда и военной службы, репрессированные и впоследствии реабилитированные граждане и другие льготные категории граждан, предусмотренные правительственным постановлением, сообщили в пресс-службе компании.
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