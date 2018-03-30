В Башкирии билет на электричку для льготников станет дешевле на полцены

Как сообщили в пресс-службе Башкортостанской пригородной пассажирской компании, билет оформляют при предъявлении документа, удостоверяющего личность и льготного удостоверения. Правом льготного проезда, например,могут воспользоваться ветераны труда, имеющие удостоверение ветерана труда РФ и пенсионное удостоверение, лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.