Пригородный поезд «Легенда Урала» прекращает курсирование

С 1 апреля этого года Башкортостанская пригородная пассажирская компания прекращает курсирование пригородного поезда "Легенда Урала" по маршруту Уфа -Инзер - Новоабзаково.
В пресс-службе транспортной организации пояснили,что прекращение движения популярного у туристов поезда вызвано завершением горнолыжного сезона на курортах в Белорецком районе республики. С ноября 2017 года по март 2018 года пассажирами "Легенды Урала " стало порядка 10 тысяч человек.
Блогер, путешественник Раис Габитов считает, что Поезд «Легенда Урала» крайне необходим в зимнее и летнее время.
- Думаю в межсезонье он не нужен, потому что в апреле на горнолыжки и в горы никто не ездит. А вот летом поток туристов увеличивается, рассказал блогер.
В Башкортостанской ППК сообщили, что в этом направлении по - прежнему ежедневно курсирует пригородный электропоезд сообщением Шакша - Дема - Инзер со всеми остановками, предусмотренными расписанием.