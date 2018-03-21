Пригородный поезд «Легенда Урала» прекращает курсирование

В пресс-службе транспортной организации пояснили,что прекращение движения популярного у туристов поезда вызвано завершением горнолыжного сезона на курортах в Белорецком районе республики. С ноября 2017 года по март 2018 года пассажирами "Легенды Урала " стало порядка 10 тысяч человек.

Блогер, путешественник Раис Габитов считает, что Поезд «Легенда Урала» крайне необходим в зимнее и летнее время.

- Думаю в межсезонье он не нужен, потому что в апреле на горнолыжки и в горы никто не ездит. А вот летом поток туристов увеличивается, рассказал блогер.