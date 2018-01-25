Уфимцы могут отправиться на фестиваль «Снежинка-2018» на специальном поезде
Сегодня, 09:41ОбществоКонстантин КлимовФото: Фото ВКонтакте
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Семейный фестиваль пройдёт четвёртого февраля.
Специальный поезд «Снежинка» доставит всех желающих на одноимённый фестиваль, сообщает пресс-служба Башкирской пригородной пассажирской компании (БППК). Электричка отправится со станции «Дёма» в 5:42 четвёртого февраля, со станции «Уфа» в 6:06.
Сам фестиваль в восьмой раз пройдёт на границе Башкирии и Челябинской области, неподалёку от станции 1753 километр.
Обратно в Уфу состав отправится в 16:13.
Фестиваль «Снежинка» проводится в Башкирии ежегодно. По традиции в программе семейного Турфеста катание на лыжах и тюбингах, детские конкурсы и спортивные состязания.
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