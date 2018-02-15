В Башкирии изменили маршрут поезда «Легенда Урала»

По многочисленным просьбам любителей туризма Башкортостанская пригородная пассажирская компания при поддержке Куйбышевской железной дороги с 16 февраля организует движение специализированного пригородного поезда «Легенда Урала» по новому расписанию, сообщили в компании. Состав будет курсировать по маршруту Уфа - Новоабзаково -Уфа три раза в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье .

Пригородный поезд «Легенда Урала» сообщением Уфа-Инзер- Новоабзаково отправится со станции Уфа в 3.59 по московскому времени и проследует со следующими остановками: ст. Дема (4.12 - 4.13), ст. Уршак (4.35–4.36), о.п.102 км (санаторий «Ассы») (6.21–6.22), ст. Инзер (6.43 –6.51), ст. Белорецк (8.22 –8.23), и прибудет на станцию Новоабзаково в 9.38. В этот же день пригородный поезд «Легенда Урала» сообщением Новоабзаково - Инзер -Уфа отправится в обратный путь из Новоабзаково (15.07) с остановками: ст. Белорецк (16.20-16.21), ст. Айгир(17.36 – 17.47) , ст. Инзер (18.08 – 18.16), о.п. 102 км (Ассы) (18.42– 18.43), ст. Уршак (20.34 – 20.35), ст. Дема (21.01–21.02) и прибудет в Уфу в 21.18.