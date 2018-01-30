Толкачев: Закон о волонтерстве снимет проблемы его поддержки в регионах

Спикер башкирского парламента высказался о поправках в закон о добровольчестве.

Госдума приняла закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», сообщили в пресс-службе Курултая республики.

Закон уравнивает понятия «волонтерства» и «добровольчества», таким образом волонтеры приравниваются к добровольцам, их права четко прописываются. Деятельность волонтеров-добровольцев могут поддержать органы государственной власти и местного самоуправления волонтеров. Также прописаны полномочия государственных органов в этой сфере и порядок взаимодействия с волонтерскими движениями.

К волонтерским и добровольческим организациям, как описано в законе, относится «благотворительная деятельность, осуществляемая в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг», передает ТАСС. Волонтеры по закону получают право на заключение гражданско-правовых договоров, в которых перечисляются их права и обязанности, а также предъявляемые к ним требования.

При заключении договоров могут оговариваться расходы, понесенные волонтером на питание, покупку специальной одежды, оборудования и средств индивидуальной защиты. В договоре также могут быть указаны такие пункты, как предоставление волонтерам помещения во временное пользование, оплату проезда до места назначения и обратно, уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование либо на страхование их жизни или здоровья.

Спикер республиканского парламента Константин Толкачев положительно оценил правовые новшества.