Толкачев: Закон о волонтерстве снимет проблемы его поддержки в регионах
Госдума приняла закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», сообщили в пресс-службе Курултая республики.
Закон уравнивает понятия «волонтерства» и «добровольчества», таким образом волонтеры приравниваются к добровольцам, их права четко прописываются. Деятельность волонтеров-добровольцев могут поддержать органы государственной власти и местного самоуправления волонтеров. Также прописаны полномочия государственных органов в этой сфере и порядок взаимодействия с волонтерскими движениями.
К волонтерским и добровольческим организациям, как описано в законе, относится «благотворительная деятельность, осуществляемая в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг», передает ТАСС. Волонтеры по закону получают право на заключение гражданско-правовых договоров, в которых перечисляются их права и обязанности, а также предъявляемые к ним требования.
При заключении договоров могут оговариваться расходы, понесенные волонтером на питание, покупку специальной одежды, оборудования и средств индивидуальной защиты. В договоре также могут быть указаны такие пункты, как предоставление волонтерам помещения во временное пользование, оплату проезда до места назначения и обратно, уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование либо на страхование их жизни или здоровья.
Спикер республиканского парламента Константин Толкачев положительно оценил правовые новшества.
Закон дает правовые механизмы для координации добровольческой деятельности, большей ее поддержки. Это особенно актуально в связи с тем, что в республике существует крупный волонтерский центр – заявил председатель Курултая Константин Толкачев.