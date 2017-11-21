Волонтеры «Ангела» начали сбор подарков детям Донбасса
Сегодня, 19:31Общество
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Члены гуманитарной группы «Ангел» приступили к сбору подарков на Новый год для детей Донбасса.
Волонтеры рассчитывают привезти не только вещи, но и продукты, сообщают Dni.ru. Вещи будут собирать до 15 декабря. Руководитель гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов уверен, что дети, вынужденные обходится без света и тепла вместе со своими родителями, будут рады любым подаркам.
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