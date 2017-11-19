В Уфе сбором денег на медицинское оборудование занимаются волонтеры

К предпринимателям города обращаются за помощью волонтеры.

Депутат горсовета Артур Хазигалеев провел прием граждан, на котором волонтеры из ГБУЗ №22 рассказали о сборе денег на медицинское оборудование. Об этом общественный деятель рассказал на своей странице в социальной сети.

- У государства нет возможности его приобрести, а аппарат нужен, особенно детям. Медсестры, которые работают в больнице, обращаются к предпринимателям города за помощью. Причем делают это на общественных началах, не в рабочее время, рассказали волонтеры.

У горожан возникла масса вопросов – начиная с того, на какое именно оборудование волонтеры собирают средства и заканчивая предложением обратиться с данной проблемой к главврачу.

Известный в республике врач Евгений Ионис напомнил, что решением подобных вопросов должно заниматься государство: «А так начали собирать - и государство полностью самоустраняется».