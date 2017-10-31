Волонтеры поиска людей в Башкирии: Взрослые пропадают чаще, чем дети

Медиакорсеть пообщалась с волонтерами из Башкирии и узнала, что составляет залог удачного поиска, почему дети убегают из дома и что делать, когда надежды уже нет.

Ежедневно в СМИ появляется информация о пропавших без вести людях. Все ведомства начинают активную работу по поиску, но одну из главных ролей в этом процессе играют волонтеры, которые не остаются равнодушными к чужим проблемам. У каждого из них своя личная жизнь, семья, работа, но это не мешает им участвовать в поисках – помогать людям.

«В Башкирии крайне мало волонтеров»

Священник Дмитрий Пурис, координатор «Поиска детей», г. Бирск:

- Поиск пропавших детей - это внутренний призыв оказать помощь нуждающемуся человеку. Просто стремление быть нужным окружающим тебя людям. Меня к этому побуждает вера в Бога. Делая добро для других, я внутренне становлюсь лучше, утверждаюсь в добре. И верю, что оказав помощь другим, потом кто-то мне поможет также. Это моя непостоянная работа, участвую по мере своих возможностей. Стал помогать где-то 4 года назад.

Кадр из фильма "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

Моя основная профессия - священник. Один из тяжелейших моментов – это поиски Яны Перчаткиной (напомним, трагедия произошла в Белорецком районе республики. 11-летнюю девочку искали всей Башкирии целый месяц, 1 июня этого года, в День защиты детей, ее нашли мертвой во дворе дома соседей семьи Перчаткиных. Малышку пытал, изнасиловал и после убил 3-летний местный житель Андрей Перов, который не так давно скончался из-за отравления щелочью прямо в больнице СИЗО, - прим.ред.). Я тогда служил в Красной Башкирии и то помогал опосредованно, когда была возможность. В тяжелые моменты я обращаюсь к Богу, молюсь о помощи в поисках.

Архитектор-дизайнер Айгузель Хайриева, региональный координатор «Лиза Алерт»:

- В феврале 2018 г. будет пять лет, как я являюсь волонтером. По профессии я архитектор-дизайнер.

Не знаю, может кто-то и становится добровольцем через принятие решения в какой-то момент, но мне кажется, чаще люди погружаются в это постепенно. Моя волонтерская деятельность началась с поиска Василисы Галицыной в Набережных Челнах.

Добровольцами становятся те, кому не все равно на окружающих, на социум. Когда я только начинала, добровольчество представляло из себя нечто сумбурное, было мало людей. Понимание того, что таким образом поиски не будут результативными, побудило заниматься организационными вопросами, обучением новичков и т. д.

Фото: poiskdetei.ru

Самое страшное – это упущенное время. Когда родные, не зная, куда обратиться, не звонили нам в первые часы, хотя человек еще имел шанс на спасение. Таких случаев, к сожалению, много. Мы можем спасти человека в первые 2-4 дня, но никак не через неделю, а то и две. Печально еще то, что в Башкирии крайне мало добровольцев. Сейчас делаем все, чтоб расширить наши ряды. В ноябре, например, проведем встречу с новичками в Уфе.

Счастье - это когда люди находятся живыми, даже когда шансы на это не больше 1%.

Нельзя сказать, что дети теряются чаще взрослых. Из дома могут уйти все. Другой вопрос, что у взрослого есть конституционное право идти на все четыре стороны и ни перед кем не отчитываться. Дети же должны находиться под опекой, заботой родителей.

Павел Нестеров, представитель фонда Башкирии «Поиск детей».

- В среднем раза два в месяц появляется ложная информация о пропаже человека. Кто и для чего это делает – мне непонятно. Но это, разумеется, отвлекает, хотя мы уже привыкли, что сначала нужно тщательно проверять информацию, которая нам поступает.

Сам я занимаюсь поисками где-то с 2013-го года. Мне кажется, самый тяжелый момент – это поиски Яны Перчаткиной и Данила Мавлютова, которого следователи искали с декабря 2013 по апрель 2014 года. Это был трехлетний малыш. Вышел за ворота и пропал, утонул…

Фото: poiskdetei.ru

Иногда бывают и счастливые моменты в нашей работе. Женщина приехала в Уфу за документами и пропала. Добровольцы постоянно выходили на расклейку ориентировок, через месяц нам позвонила сотрудница приюта для бездомных и сказала, что эта женщина у них. Мы позвонили родным и сообщили, что их мама нашлась. Ее родные очень плакали и благодарили нас.

«Чужих детей не бывает»

Наталья Селявина, координатор-поисковик «Поиск детей» по Нефтекамску и Краснокамскому району:

- Наверное, где-то шесть лет назад я стала волонтером. Я искала ту деятельность, в которой могла бы быть полезной. И когда увидела, что нужны волонтеры в «Поиск детей», сразу поняла, что это ко мне, что это мое. Я из тех, кто считает, что чужих детей не бывает. И чужое горе воспринимаю как свое, личное. Особенно если случается несчастье с ребенком, возраст которого совпадает с моими детьми. Это, наверное, только мамы поймут.

Самый ужасный случай произошел в конце мая начале июня 2014 года, когда мы искали 11-летнего мальчика Динара Харипова (напомним, 11-летний Динар Харипов пропал 31 мая 2014 года. Около 18:30 ребенок ушел на прогулку из дома на улице Ленина в Нефтекамске и больше не вернулся. Его тело было найдено только через две недели. Как выяснилось позже, мальчика пытали и убили четверо мужчин, один из которых - ранее судимый сожитель мамы Динара, - прим.ред.).

Искала полиция, искали мы, прочесывали лесополосу в черте нашего города, чердаки и подвалы, расклеивали по городу ориентировки, заходили в клубы, магазины, на улицах опрашивали людей. На телефон в таких случаях отвечаю в любое время суток. Звонили ночью, рано утром, все проверялось полицией. Дело получило огромный резонанс. Но самое печальное было то, что мальчика нашли погибшим, зверски убитым. Его бы никогда не обнаружили, если бы не работа полиции, надо отдать ей должное. Большинство из тех, кого объявляют без вести пропавшими, уходят сами. И причины могут быть разными, вплоть до элементарной обиды. В таком случае стоит сразу обращаться в полицию. Сейчас уже нет закона, обязывающего выжидать три дня. По горячим следам проще и легче найти.

«Первые 48 часов — самые важные»

Ильгиз Зайнутдинов, координатор «Поиск детей», работник по информации, связь со СМИ.

- Я так называемый "пассивный" волонтер - в основном занимаюсь созданием ориентировок и их распространением. Это, естественно, не основная работа, т.к. она не приносит дохода. Первый раз нас собрал создатель группы «Поиск пропавших детей в Башкортостане» Сафар Тагаев. Мотивация и желание участвовать в подобном движении была у меня давно - у меня самого две дочки (в группе риска как папа).

Дети уходят из дома в результате конфликтов с родителями, непонимания. Но с ребятами в момент их "свободы" может произойти все, что угодно, и такие трагедии тоже были. Наша задача – обратить внимание общественности на приметы пропавших. После расклейки ориентировок от населения идет большой отклик: звонят и днем и ночью. Вторая задача, которую волонтеры выполняют уже в сотрудничестве с правоохранительными органами и Следственным комитетом - организация поисковой работы на местности. Взрослые пропадают чаще - у них проблем больше. Но взрослый в какой-то ситуации и сам справится, а ребенок нет.

За этот год мы, так или иначе, занимались 91 пропавшим взрослым. 36 из них не найдены. Ещё 36 найдены живыми и 19 найдены погибшими. Подростов пропало около 50-ти, троих пока не нашли.

Ильдар Купаев, координатор-поисковик «Поиск детей» по Бижбуляку и Бижбулякскому району.

- Все началось с того, что в моем городе пропал мальчик, лет 9. Я случайно увидел ориентировку на него, и вдруг пришла мне мысль: а почему бы не помочь органам МВД и других спасательных служб. Так я начал объединять группу людей, составлять анкету для каждого человека, который бы хотел стать волонтёром. Мотивация моя направлена в основном на благотворительность. Душою надо помогать беззащитным.

Я считаю, что нужно работать по таким принципам: любой человек, чьё местонахождение неизвестно, вне зависимости от обстоятельств исчезновения, считается пропавшим, до тех пор, пока он не найден и его состояние не установлено. Не вернулся вовремя, не пришёл в оговоренное время, нет связи, и никто не может подтвердить местонахождение знакомого вам человека - всё это основания к началу активных действий. Время - самый критический фактор, который влияет на исход поисков, поэтому не медлите и не ждите. По статистике, именно первые 48 часов являются определяющими успех поиска!

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ:

1) Сбор информации (15 минут - 1 час):

Выясните подробности: во что был одет пропавший, что имел при себе в момент исчезновения. Вспомните его особые приметы (рост, цвет волос и глаз, родинки, шрамы, серьги, тату...) и манеры.

Все, что вспомните (узнаете) обязательно записывайте, потому что в экстренной ситуации информация воспринимается хуже и быстро забывается. Найдите последнюю фотографию (лучше несколько).

2) Немедленно, со всеми собранными данными, обращайтесь в ближайшее отделение полиции (1 час - 2 часа). Если нет возможности подать заявление лично – позвоните. Каждый звонок регистрируется. Заявление о пропаже человека обязаны принять сразу в любом отделении полиции. Отказ в принятии заявления, обоснованный "тремя сутками ожидания", является незаконным.

Заявление обязаны принять в любом отделении полиции, независимо от места пропажи. Оперативно-розыскные мероприятия должны начаться немедленно и, как минимум, включать: оперативный осмотр/обследование места пропажи (вкл. использование служебно-розыскных собак); опрос (беседа с гражданами, которым могут быть известны факты, обстоятельства пропажи); снятие информации с технических каналов связи, исследование личных предметов и документов пропавшего, перлюстрация корреспонденции (контроль почтовых, телефонных и иных связей).

3) Звонки (2-3 часа).

По возможности запросите распечатку последних звонков. Обзвоните всех, кто может знать что-либо о пропавшем. Постарайтесь восстановить предшествующие исчезновению события. Записывайте все.

4) Добровольцы (4-6 часов).

Свяжитесь с добровольным поисковым отрядом по контактам, указанным на главной странице, или оставьте письменную заявку на поиск. Не забывайте оставлять номер для обратной связи. Мы немедленно оповестим о пропаже человека население, используя все доступные информационные каналы. Поможем в организации розыскных мероприятий. Привлеките к поискам как можно больше людей - родственников, друзей и знакомых.