Министр ЖКХ Башкирии ищет девочку, чтобы исполнить её новогоднее желание

Министр ЖКХ Башкирии ищет девочку, чтобы исполнить её новогоднее желание

Вчера, 15:05ОбществоАнна КононоваPhoto: Борис Беляев
Вице-премьер правительства Борис Беляев ищет 12-летнюю Софию Морозову, которая стала участницей «Ёлки желаний». Министр хочет вручить ей IPhone, который она загадала в рамках акции.

Борис Беляев уже осуществил два желания, а вот с третьим возникли проблемы. Дело в том, что София не указала свои телефон и адрес. По словам министра они приложили усилия, чтобы найти, однако попытки не увенчались успехом.

В таком мегаполисе, как Уфа, всё оказалось не так-то просто. Я хочу обратиться к Софии: твой новогодний подарок ждёт тебя! В этот волшебный праздник мечты обязательно сбываются! написал Беляев.

Софью просят откликнуться по телефону: 8 919 608-74-72.

Напомним, старт акции дал глава Башкирии Радий Хабиров. После к «Ёлке желаний» присоединились другие чиновники. Отметим, в акции «Ёлка желаний» принимают участие люди с ОВЗ; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 3 до 17 лет; дети в возрасте от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума; также дети от 3 до 17 лет и пожилые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

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