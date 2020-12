В Башкирии чиновники и депутаты продолжают принимать участие в акции «Ёлка желаний». Депутату Госсобрания-Курултая Тимуру Гильмиярову выпало необычное желание 10-летней девочки Жасмин из Давлекановского района. Она очень захотела получить в подарок настоящую козу.

— У Жасмин есть сестренка, у которой аллергия на коровье молоко, а вот козье ей подходит. По-моему, это самое доброе и чистое желание маленькой девочки. Я просто не мог устоять! Козочку сразу назвали «Белка», рассказывает депутат. Помимо этого, он решил выбрать подарок лично для Жасмин. По словам Тимура Гильмиярова, он спросил у всех своих знакомых, у которых есть маленькие дети, и все ответили, что смартфон. Именно его он и подарил маленькое девочке.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter