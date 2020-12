Дети получили новогодние подарки в рамках благотворительной акции «Елка желаний»

«Единая Россия» второй год подряд принимает участие в благотворительной новогодней акции «Елка желаний». В ее рамках депутаты партии исполняют желания детей в каждом регионе страны.

В первый раз акция была организована в 2018 году, тогда депутаты исполнили примерно восемь тысяч желаний детей. В текущем году до окончания февраля 2021 года будет реализовано свыше 10 тысяч желаний. Стоит заметить, что открытки со своими желаниями могут повесить на елку дети с тяжелыми заболеваниями, дети-инвалиды и ребята из малообеспеченных семей, пишет Nashgorod. Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак также принял участие в акции и дал обещание, что исполнит желание восьмилетнего Саши из Нижнего Новгорода о посещении Минмузея РАН имени А. Е. Ферсмана в Москве после того, как в столице снимут ограничения. А семилетней Ариане из Башкирии Турчак вручил игрушку, которую она долго хотела, — динозавра Ти-Рекса. «Это добрая традиция, и мне радостно, я что обладаю возможностью в очередной раз присоединиться к ней. И правда, нет ничего дороже улыбок детей», — сказал он. В акции участвовал и замсекретаря генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов. А руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Неверов вручил электрогитару, планшет и игровое кресло трем подросткам областной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы — Смоленск», которые борются с тяжелыми заболеваниями. Врио заместителя секретаря генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин подарил электропианино 7-летнему ребенку из Москвы, мечтающему об учебе в музыкальной школе. Депутат Госдумы Александр Хинштейн вручил своей подопечной фигурные коньки с наколенниками. Как сообщает сайт «Единой России», этом году большую поддержку в организации праздника оказывают волонтеры «Единой России». Они занимаются развозкой подарков медикам и ветеранам, украшением холлов ковидных больниц праздничными гирляндами. На новогодних праздниках они также будут работать, как и в будни, — разносить горячие обеды медикам, доставлять продукты питания и медикаменты больным. «Елка желаний установлена в государственном концертном зале „Башкортостан“. Ко Всероссийской акции единороссы нашей республики подключились с первых дней. Инициативу поддержали депутаты разных уровней, политики, координаторы партийных проектов, известные артисты. Мечты уже начинают исполняться», — заявил руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров. По его словам, желания не ограничиваются покупкой телефонов, планшетов и прочих гаджетов. Мечты детишек связаны с активными видами спорта, творчеством, поддержанием здоровья. Так, ребятам передали ролики, самокат, устроили встречу с любимым певцом — Элвином Греем. Девочка из деревни попросила козу для своей сестренки, потому что у нее аллергия на коровье молоко. Это желание тоже исполнили. «Многое еще впереди. Думаю, до конца акции силами однопартийцев нам удастся осчастливить сотни жителей республики», — отметил Ахмадинуров.

