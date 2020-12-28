Дети получили новогодние подарки в рамках благотворительной акции «Елка желаний»

В первый раз акция была организована в 2018 году, тогда депутаты исполнили примерно восемь тысяч желаний детей. В текущем году до окончания февраля 2021 года будет реализовано свыше 10 тысяч желаний. Стоит заметить, что открытки со своими желаниями могут повесить на елку дети с тяжелыми заболеваниями, дети-инвалиды и ребята из малообеспеченных семей, пишет Nashgorod.