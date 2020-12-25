Радий Хабиров исполнил новогоднее желание 9-летнего уфимца

Отметим, что в акции «Ёлка желаний» принимают участие люди с ОВЗ; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 3 до 17 лет; дети в возрасте от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума; также дети от 3 до 17 лет и пожилые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.