Радий Хабиров исполнил новогоднее желание 9-летнего уфимца

Юный житель Уфы Михаил Манулин получил свой новогодний подарок от главы Башкирии Радия Хабирова в рамках акции «Ёлка желаний». Презент 9-летнему мальчику вручили замглавы администрации Уфы Алина Сулейманова и глава администрации Советского района Рустем Рахматуллин.

Вместе с мамой он прочитал в энциклопедии о видах бактерий, которые он захотел рассмотреть изнутри. Так и получилась мечта о микроскопе. К Михаилу придет учитель биологии и покажет, как можно пользоваться микроскопом. Очень здорово, что у ребенка исполнилась мечта, рассказала Алина Сулейманова. Напомним, Радий Хабиров дал старт акции «Елка желаний». Он снял сразу три новогодних шара с желаниями, в числе которых была и мечта Михаила. Кроме того, главе Башкирии предстоит исполнить желания 15-летнего Романа Щекатурова, который хочет получит взрослый трёхколесный велосипед, и 65-летней Татьяны Баланкиной, которая мечтает о планшете с большим экраном. Отметим, что в акции «Ёлка желаний» принимают участие люди с ОВЗ; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 3 до 17 лет; дети в возрасте от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума; также дети от 3 до 17 лет и пожилые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter