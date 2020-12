Жительница Башкирии Оксана Давлетова приняла стала героиней новогоднего выпуска программы «Мужское женское» на Первом канале.

Женщина попала на федеральный канал благодаря своего 9-летнему племяннику Ильмиру, который попросил у Деда Мороза для тети шезлонг для купания её детей, а для себя — волейбольный мяч. Третьеклассник рассказал новогоднему волшебнику, что Оксане тяжело купать в ванной среднего сына Кирилла и младшего сына Марка. В эфире Первого канала бизнесмен Андрей Ковалев подарил женщине сертификат на покупку шезлонга, отметив, что Оксана «потрясла его красотой своей души». Ильмир тоже не остался без подарка.

