17-летняя Яна Габбасова из башкирского города Нефтекамска смогла попасть уже в третий этап телешоу «Голос».

Яна Габбасова опубликовала фрагмент своего выступления в соцсетях с комментарием о том, что «это было незабываемо». Девушка исполнила в дуэте с еще одним конкурсантом Даниилом Дудиным песню под названием «птиченька». По итогам этого творческого состязания наставница молодых певцов Полина Гагарина отдала предпочтение Яне. Напомним, в шоу участвует еще один творческий житель Башкирии – Руслан Воротников.

