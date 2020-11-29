В Уфе запустили «Автобус милосердия» для бездомных

— Мы пытались сделать такой пункт помощи, в котором люди смогут и поесть, и погреться. Бездомных в нашем городе очень много, поэтому мы торопились, чтобы запустить первый рейс до наступления холодов. Мы сами печем хлеб и покупаем продукты. В нашей бригаде даже есть хирург, чтобы мы смогли оперативно отреагировать на любую экстренную ситуацию.