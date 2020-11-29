В Уфе запустили «Автобус милосердия» для бездомных

В Уфе запустили «Автобус милосердия» для бездомных

Вчера, 15:38ОбществоАндрей КоролевPhoto: Официальный сайт Уфимской епархии
В этом автобусе бездомным будут оказывать медико-санитарную помощь, раздавать горячее питание и одежду.

14-й «Автобус милосердия», который был запущен при участии РПЦ, начал работу в Уфе. В нем бездомным будут оказывать медико-санитарную помощь, раздавать горячее питание и одежду.

По словам старшей сестры Свято-Елизаветинского сестричества милосердия Елены Мурко, «автобус милосердия» — это переоборудованный туристический автобус:

— Мы пытались сделать такой пункт помощи, в котором люди смогут и поесть, и погреться. Бездомных в нашем городе очень много, поэтому мы торопились, чтобы запустить первый рейс до наступления холодов. Мы сами печем хлеб и покупаем продукты. В нашей бригаде даже есть хирург, чтобы мы смогли оперативно отреагировать на любую экстренную ситуацию.

«Автобус милосердия» выезжает в город раз в неделю, на данный момент маршрут проходит по центральным улицам города. Сеть уфимских кафе помогает с приготовлением еды (суп, гарнир, мясо, хлеб, горячий чай). Одежду для бездомных собирают при храме.

Проект организован Свято-Елизаветинским сестричеством милосердия Уфы при поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.

Напомним, с 2000 года при Крестовоздвиженском храме работает приют для бездомных. В настоящее время в нем проживают 44 человека. Организаторы приюта планируют расширять проект и строить центр для лежачих больных под Уфой.

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