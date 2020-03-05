В Башкирии все больше растет количество бездомных людей

Такие данные привели в региональном отделении Красного креста, сообщили на круглом столе в ИА «Башинформ». В организации отметили, что в регионе количество людей без определенного места жительства с каждым днем только увеличивается.

По статистике около 80% бездомных – это бывшие заключенные, приехавшие из глубинки безработные, погорельцы, люди с наркотической и алкогольной зависимостью.

Для таких лиц в Башкирии существуют некоммерческие организации, которые помогают с поддержкой и адаптацией, включая устройство на работу, консультации психологов и юристов, восстанавливают документы.