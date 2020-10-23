В Башкирии депутаты Госсобрания обсудили, как помочь бездомным людям

В Башкирии депутаты Госсобрания обсудили, как помочь бездомным людям

Вчера, 20:41ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 23 октября, в Госсобрании-Курултае Башкирии депутаты обсудили проблемы, связанные с нарушением прав бездомных людей. Выяснилось, что в республике учет людей без определенного места жительства не ведется, однако по примерным подсчетам в Башкирии их 4-5 тысяч человек.

По мнению Константина Толкачева, чаще всего остаются жить на улице жертвы «черных риелторов» или сироты. Поэтому такие люди имеют право на второй шанс.

– У них практически нет возможности устроиться на работу или воспользоваться мерами государственной социальной помощи, потому что везде требуется регистрация по определенному адресу. Это очень сложная проблема, и подход к ее решению должен быть комплексным. Людям без определенного места жительства нужен правовой статус и второй шанс, отметил он.

В ходе обсуждения члены экспертного совета пришли к единому мнению, что в республике нужны реабилитационные центры. Депутаты в будущем должны внести конкретные предложения для помощи этому слою населения.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы