В Башкирии депутаты Госсобрания обсудили, как помочь бездомным людям

– У них практически нет возможности устроиться на работу или воспользоваться мерами государственной социальной помощи, потому что везде требуется регистрация по определенному адресу. Это очень сложная проблема, и подход к ее решению должен быть комплексным. Людям без определенного места жительства нужен правовой статус и второй шанс, отметил он.