В Башкирии депутаты Госсобрания обсудили, как помочь бездомным людям

Сегодня, 23 октября, в Госсобрании-Курултае Башкирии депутаты обсудили проблемы, связанные с нарушением прав бездомных людей. Выяснилось, что в республике учет людей без определенного места жительства не ведется, однако по примерным подсчетам в Башкирии их 4-5 тысяч человек.

По мнению Константина Толкачева, чаще всего остаются жить на улице жертвы «черных риелторов» или сироты. Поэтому такие люди имеют право на второй шанс. – У них практически нет возможности устроиться на работу или воспользоваться мерами государственной социальной помощи, потому что везде требуется регистрация по определенному адресу. Это очень сложная проблема, и подход к ее решению должен быть комплексным. Людям без определенного места жительства нужен правовой статус и второй шанс, отметил он. В ходе обсуждения члены экспертного совета пришли к единому мнению, что в республике нужны реабилитационные центры. Депутаты в будущем должны внести конкретные предложения для помощи этому слою населения.

