В ноябре закончится строительство парка «Волна» в уфимском Затоне

В ноябре закончится строительство парка «Волна» в уфимском Затоне

Вчера, 11:56ОбществоАндрей КоролевPhoto: ufacity.info
Большая часть работ завершена, на следующий год планируется озеленение парка, чтобы к лету парк был полностью готов.

По словам директора по строительству компании-подрядчика Дамира Хабибуллина, на территории парка была заболоченная местность и карстовый провал. Провал устранили, засыпав 150 кубометрами бетонного бута, а также вывезли около 10 тыс. куб. метров грунта, осушили болото, сделали глиняный замок по всему периметру и установили более 400 свай. В дальнейшем здесь будут смонтированы балки на сваи и лиственничный настил, появятся два моста через озеро из центральной части парка в зону амфитеатра.

В настоящее время благоустраивается водоем общей площадью около 7,5 тыс. кв. метров и строится амфитеатр (работы завершены на 60%).

Выполнены все подготовительные работы, планировка грунта, установлено бетонное основание амфитеатра. Остались завершающие работы по укладке гранита, установке скамеек. Предполагается, что строительные работы будут завершены к 30 ноября. На следующий год планируется озеленение парка, и к лету горожане увидят уже законченный благоустроенный объект. Напомним, реконструкция парка, начатая в 2018 году, ведется рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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