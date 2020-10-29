В ноябре закончится строительство парка «Волна» в уфимском Затоне

По словам директора по строительству компании-подрядчика Дамира Хабибуллина, на территории парка была заболоченная местность и карстовый провал. Провал устранили, засыпав 150 кубометрами бетонного бута, а также вывезли около 10 тыс. куб. метров грунта, осушили болото, сделали глиняный замок по всему периметру и установили более 400 свай. В дальнейшем здесь будут смонтированы балки на сваи и лиственничный настил, появятся два моста через озеро из центральной части парка в зону амфитеатра.