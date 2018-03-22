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В Уфе в первую очередь благоустроят парк «Кашкадан» и сквер «Волна»
Сюжеты:
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В Уфе в первую очередь благоустроят парк «Кашкадан» и сквер «Волна»

Сегодня, 09:47Город
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