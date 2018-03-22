В Уфе в первую очередь благоустроят парк «Кашкадан» и сквер «Волна»

18 марта 2018 года в выборах общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» приняло участие более 450 тысяч жителей, сообщили в пресс-службе администрации Уфы. Во всех районах города работали 292 счетных участка.

Список состоял из десяти объектов – все они будут включены в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 года. Все желающие граждане от 14 лет могли отдать свой голос за одну или несколько общественных территорий города – дизайн-проекты были представлены на каждом счетом участке.

Итоги голосования представили 21 марта. Рейтинг получился такой:

Парк культуры и отдыха «Кашкадан» – 103 194 голоса Сквер «Волна» – 86 907 голосов Парк имени Ивана Якутова – 86 344 голоса Улица Максима Рыльского – 84 432 голоса Набережная реки Уфа – 82 571 голос Парк культуры и отдыха «Нефтехимиков» – 81 337 голосов Парк «Первомайский» – 78 979 голосов Непейцевский дендропарк – 57 486 голосов Парк культуры и отдыха «Демский» – 34 029 голосов Сквер «Каменная река» – 33 091 голос

В Кашкадане предполагается устройство летних волейбольных площадок, трибун для зрителей, спортивных площадок с тренажерами, велодорожек, замена тротуарного покрытия на более современное с изменением пешеходных путей, озеленение территории, обустройство набережной озера. А в сквере «Волна» будут обустроены велосипедные дорожки, детский уличный городок, скейт- и веревочный парк, а также появятся волейбольная площадка и футбольное поле.

Отметим, что власти уже начали работу в парке в Сипайлово. К 2020 году в мэрии обещали полное обновление парка. К примеру, здесь появится амфитеатр.