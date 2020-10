Прокуратура возобновила уголовное дело о мошенничестве в Адвокатской палате Башкирии

Юрист Александр Войцех сообщил о возобновлении расследования по уголовному делу в отношении Адвокатской палаты Башкирии. Об этом ему сообщили в региональной прокуратуре.

— Производство возобновлено по основному эпизоду, — сообщил Mkset Александр Войцех. Юрист убежден, что есть не один факт хищения имущества и по ним тоже будет предъявлено обвинение. По словам Александра Войцеха, речь идет о договорах аренды 2014 и 2016 года, по которым похищено более 40 миллионов рублей и субаренды между Адвокатской палатой и башкирской республиканской коллегией адвокатов. Тогда следствие заподозрило Юмадилова в совершении сделок АП с арендой помещений в личных интересах. Тем временем в Адвокатской палате Башкирии считают, что поводов для беспокойства нет. - Возобновление уголовного дела по 159 УК - это серьезная правовая ошибка следствия. Судьба уголовного дела по 159 будет аналогична судьбе уголовного делу по 201, которое суд признал незаконным, так как никаких нарушений в адвокатской палате нет. Все решения принимались коллективно открыто с подробным обсуждением, - сообщил пресс-секретарь палаты Тимуро Якупов. Ранее Верховный суд Башкирии оставил в силе решение о незаконности возбуждения уголовного дела в отношении экс-президента адвокатской палаты РБ Булата Юмадилова, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями. В ходе расследования Следственный комитет выяснила, что в 2014 году Булат Юмадилов добился в совете палаты заключения договора аренды помещения для аппарата организации у своей тещи. Кроме того, мужчина, по версии обвинения, скрыл, что помещения нуждаются в ремонте, а арендная плата выше рыночной. Через два года договор продлили. Следствие оценило ущерб, нанесённый Юмадиловым Адвокатской палате, в пять миллионов рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter