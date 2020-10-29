Прокуратура возобновила уголовное дело о мошенничестве в Адвокатской палате Башкирии

Ранее Верховный суд Башкирии оставил в силе решение о незаконности возбуждения уголовного дела в отношении экс-президента адвокатской палаты РБ Булата Юмадилова, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями. В ходе расследования Следственный комитет выяснила, что в 2014 году Булат Юмадилов добился в совете палаты заключения договора аренды помещения для аппарата организации у своей тещи. Кроме того, мужчина, по версии обвинения, скрыл, что помещения нуждаются в ремонте, а арендная плата выше рыночной. Через два года договор продлили. Следствие оценило ущерб, нанесённый Юмадиловым Адвокатской палате, в пять миллионов рублей.