Прокуратура возобновила уголовное дело о мошенничестве в Адвокатской палате Башкирии

Прокуратура возобновила уголовное дело о мошенничестве в Адвокатской палате Башкирии

Вчера, 18:31ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Юрист Александр Войцех сообщил о возобновлении расследования по уголовному делу в отношении Адвокатской палаты Башкирии. Об этом ему сообщили в региональной прокуратуре.

— Производство возобновлено по основному эпизоду, — сообщил Mkset Александр Войцех.

Юрист убежден, что есть не один факт хищения имущества и по ним тоже будет предъявлено обвинение. По словам Александра Войцеха, речь идет о договорах аренды 2014 и 2016 года, по которым похищено более 40 миллионов рублей и субаренды между Адвокатской палатой и башкирской республиканской коллегией адвокатов. Тогда следствие заподозрило Юмадилова в совершении сделок АП с арендой помещений в личных интересах.

Тем временем в Адвокатской палате Башкирии считают, что поводов для беспокойства нет.

- Возобновление уголовного дела по 159 УК - это серьезная правовая ошибка следствия. Судьба уголовного дела по 159 будет аналогична судьбе уголовного делу по 201, которое суд признал незаконным, так как никаких нарушений в адвокатской палате нет. Все решения принимались коллективно открыто с подробным обсуждением, - сообщил пресс-секретарь палаты Тимуро Якупов.

Ранее Верховный суд Башкирии оставил в силе решение о незаконности возбуждения уголовного дела в отношении экс-президента адвокатской палаты РБ Булата Юмадилова, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями. В ходе расследования Следственный комитет выяснила, что в 2014 году Булат Юмадилов добился в совете палаты заключения договора аренды помещения для аппарата организации у своей тещи. Кроме того, мужчина, по версии обвинения, скрыл, что помещения нуждаются в ремонте, а арендная плата выше рыночной. Через два года договор продлили. Следствие оценило ущерб, нанесённый Юмадиловым Адвокатской палате, в пять миллионов рублей.

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