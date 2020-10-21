Адвокатская палата Башкирии выиграла суд против ProUfu и экс-адвоката Виталия Буркина

Напомним, руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин и председатель совета директоров медиахолдинга «Башинформ» Ростислав Мурзагулов подали иск на учредителя издания ProUfu Рауфу Рахимову, а также на «Радио Свобода». Ранее Рахимова на интервью портала Idel.Реалии заявила, что на рекламодателей оказывалось давление — Мурзагулов и Сидякин звонили в некоторые организации и просили прекратить сотрудничество с её изданием. Позже администрация главы республики отправила в Idel.Реалии письмо, в котором опровергла сказанную Рахимовой информацию.