Адвокатская палата Башкирии выиграла суд против ProUfu и экс-адвоката Виталия Буркина

Адвокатская палата Башкирии выиграла суд против ProUfu и экс-адвоката Виталия Буркина

Вчера, 17:11ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Ленинский районный суд Уфы вынес решение по иску адвокатской палаты Башкирии к изданию ProUfu и бывшему адвокату Виталию Буркину

В распоряжении ИА «Башинформ» имеется резолютивная часть дела. Согласно документу, адвокатская палата подала в суд из-за материал ProUfu: «Без цензуры. Виталий Буркин: «Хищения в адвокатской палате Башкирии — это стыдоба и позорище». Автором статьи является Азамат Саитов. В публикации, по мнению адвокатской палаты, содержатся сведения не соответствующие действительности и порочащие её честь.

Суд обязал издание опровергнуть информацию и удалить статью с сайта. Кроме того, как сообщает «Башинформ», адвокатская палата планирует подать к СМИ иск о выплате материальной компенсации.

Напомним, руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин и председатель совета директоров медиахолдинга «Башинформ» Ростислав Мурзагулов подали иск на учредителя издания ProUfu Рауфу Рахимову, а также на «Радио Свобода». Ранее Рахимова на интервью портала Idel.Реалии заявила, что на рекламодателей оказывалось давление — Мурзагулов и Сидякин звонили в некоторые организации и просили прекратить сотрудничество с её изданием. Позже администрация главы республики отправила в Idel.Реалии письмо, в котором опровергла сказанную Рахимовой информацию.

В случае удовлетворения иска, Рауфа Рахимова, по данным «Коммерсанта-Уфа», заплатит 250 тысяч рублей. Деньги направят в фонд «Иман-Башкортостан», который создавался для завершения строительства новой соборной мечети в Уфе.

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