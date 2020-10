Мэрия Уфы объяснила уход экс-директора ДХШ нарушениями на почти миллион рублей

Администрация Уфы объяснила отказ от продления контракта с прежним директором Художественной школы имени А. Кузнецова найденными ранее нарушениями на 950 тысяч рублей.

Напомним, ранее педагоги учреждения намеревались провести голодовку, если администрация Уфы не вернёт на место директора прежнего руководителя Сергея Андреева и не решит проблемы с помещениями. Позже, 27 октября, состоялось заседание комиссии, итогом которого стало увольнение по собственному желанию директора школы Оксаны Мухаметжановой и объявление конкурса на вакантную должность. Тем не менее, коллектив преподавателей объявил голодовку вчера, 28 октября, требуя вернуть бывшего директора Сергея Андреева. По данным пресс-службы администрации, Контрольно-ревизионное управление до заключения нового контракта с бывшим руководителем провело проверку. По итогам которой выявлено неправомерное использование средств со стороны руководства — обучение лиц старше 18 лет за счет средств бюджета. При этом бесплатное образование должны получать только дети. Ущерб оценивается в 950 тысяч рублей. Кроме того, в 2018 году художественная школа провела оплату за обучение сотрудников, не работающих в художественной школе на сумму 32 тысячи рублей. Учитывая данные факты, как сообщает пресс-служба, в марте не был продлён контракт с Андреевым.

