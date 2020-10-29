Мэрия Уфы объяснила уход экс-директора ДХШ нарушениями на почти миллион рублей

Напомним, ранее педагоги учреждения намеревались провести голодовку, если администрация Уфы не вернёт на место директора прежнего руководителя Сергея Андреева и не решит проблемы с помещениями. Позже, 27 октября, состоялось заседание комиссии, итогом которого стало увольнение по собственному желанию директора школы Оксаны Мухаметжановой и объявление конкурса на вакантную должность. Тем не менее, коллектив преподавателей объявил голодовку вчера, 28 октября, требуя вернуть бывшего директора Сергея Андреева.
По данным пресс-службы администрации, Контрольно-ревизионное управление до заключения нового контракта с бывшим руководителем провело проверку. По итогам которой выявлено неправомерное использование средств со стороны руководства — обучение лиц старше 18 лет за счет средств бюджета. При этом бесплатное образование должны получать только дети. Ущерб оценивается в 950 тысяч рублей. Кроме того, в 2018 году художественная школа провела оплату за обучение сотрудников, не работающих в художественной школе на сумму 32 тысячи рублей.
Учитывая данные факты, как сообщает пресс-служба, в марте не был продлён контракт с Андреевым.