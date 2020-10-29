Мэрия Уфы объяснила уход экс-директора ДХШ нарушениями на почти миллион рублей

По данным пресс-службы администрации, Контрольно-ревизионное управление до заключения нового контракта с бывшим руководителем провело проверку. По итогам которой выявлено неправомерное использование средств со стороны руководства — обучение лиц старше 18 лет за счет средств бюджета. При этом бесплатное образование должны получать только дети. Ущерб оценивается в 950 тысяч рублей. Кроме того, в 2018 году художественная школа провела оплату за обучение сотрудников, не работающих в художественной школе на сумму 32 тысячи рублей.