В Уфе учителя художественной школы готовятся к голодовке из-за нехватки кабинетов

В Уфе учителя художественной школы готовятся к голодовке из-за нехватки кабинетов

Вчера, 16:26ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Педагоги Детской художественной школы № 1 в Уфе собираются объявить голодовку из-за проблем с руководством и с помещениями.

Как сообщает «Эхо Москвы Уфа» со ссылкой на преподавателя Рамиля Мустаева, конфликт начался в ноябре прошлого года между экс-руководителем школы Сергеем Андреевым и сотрудниками администрации Орджоникидзевского района Уфы. Художественная школа находится в одном здании с уфимской Школой искусств, директор которой Лира Гиндуллина, по словам Мустаева, ещё в прошлом году «решила отнять» помещение двух классов.

Сергей Андреев, в свою очередь отказался передавать кабинеты. После этого, как заявили педагоги, ему стали «угрожать чуть ли не уголовным делом». Давление, по информации издания, тогда оказали начальник управления по культуре и искусству Шамиль Абдраков и заместитель главы Орджоникидзевского района Уфы Эмиль Фахриев и директор Школы искусств. В конце марта у Андреева закончился контракт на работу.

Родители учащихся, как рассказывают учителя, пытались вернусь бывшего директора. С начала апреля, по словам Рамиля Мустаева, сменилось несколько руководителей. Сотрудники учреждения собираются начать голодовку 28 октября, если администрация не заключит новый контракт с прежним директором и не решит проблемы с помещениями.

В управлении по культуре и искусству мэрии Уфы изданию сообщили, что проблема находится под контролем.

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