В Уфе учителя художественной школы готовятся к голодовке из-за нехватки кабинетов

Сергей Андреев, в свою очередь отказался передавать кабинеты. После этого, как заявили педагоги, ему стали «угрожать чуть ли не уголовным делом». Давление, по информации издания, тогда оказали начальник управления по культуре и искусству Шамиль Абдраков и заместитель главы Орджоникидзевского района Уфы Эмиль Фахриев и директор Школы искусств. В конце марта у Андреева закончился контракт на работу.