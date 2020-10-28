В Уфе уволилась директор художественной школы, педагоги которой планировали голодовку

Напомним, преподаватели намеревались объявить голодовку 28 октября, если администрация города не заключит новый контракт с прежним директором Сергеем Андреевым и не решит проблемы с помещениями. С начала апреля, по словам одного из педагогов Рамиля Мустаева, сменилось несколько руководителей. Они, как рассказал преподаватель, не имели профильного образования.