В Уфе уволилась директор художественной школы, педагоги которой планировали голодовку

В Уфе уволилась директор художественной школы, педагоги которой планировали голодовку

Вчера, 08:47ГородАнна КононоваPhoto: Администрация Уфы
Вчера, 27 октября, в администрации Уфы прошло совещание по обращению преподавателей Детской художественной школы №1 имени А.Кузнецова. Ранее сотрудники заявили о голодовке из-за проблем с руководством и нехватки кабинетов.

На совещании приняли решение о создании комиссии, которая проверит деятельность учреждения. В состав вошли представители администрации Орджоникидзевского района и управления по культуре, преподаватели художественной школы, родительский комитет и деятели искусств Башкирии.

Как сообщает пресс-служба администрации города, директор учреждения Оксана Мухаметжанова написала заявление об увольнении по собственному желанию. В связи с этим был открыт конкурс на вакантную должность художественной школы.

Стороны пришли к мнению о нецелесообразности проведения акции голодовки, так как вопросы, озвученные в заявлении преподавателей, были решены, передаёт пресс-служба.

Напомним, преподаватели намеревались объявить голодовку 28 октября, если администрация города не заключит новый контракт с прежним директором Сергеем Андреевым и не решит проблемы с помещениями. С начала апреля, по словам одного из педагогов Рамиля Мустаева, сменилось несколько руководителей. Они, как рассказал преподаватель, не имели профильного образования.

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