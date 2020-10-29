Руководитель ГИБДД Башкирии озвучил статистику смертности на дорогах

Руководитель ГИБДД Башкирии озвучил статистику смертности на дорогах

Вчера, 15:57ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Главный госавтоинспектор республики озвучил основные причины смертности на дорогах. Отметим, что в 2020 году количество смертей не снижается, несмотря на уменьшение количества аварий.

Так, по словам Динара Гильмутдинова, на дорогах Башкирии погиб 101 пешеход. При столкновении автомобилей погибли 137 человек, при опрокидывании автомобиля — 48 участников дорожного движения. Из-за съезда машин с дороги умерло 46 человек, из-за наезда на препятствие — 18 водителей и пассажиров. Пятеро велосипедистов насмерть были сбиты автомобилями, еще столько же человек погибли из-за столкновения с животными.

Напомним, глава ГИБДД Башкирии прокомментировал прошедшую оперативку в правительстве Башкирии, где глава республики раскритиковал Минтранс за увеличение количество смертности. Он отметил, что смерть пешеходов действительно является главное проблемой на сегодняшний день. Чаще всего всеми виной отсутствие тротуаров, освещения и погодные условия.

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