Руководитель ГИБДД Башкирии озвучил статистику смертности на дорогах

Так, по словам Динара Гильмутдинова, на дорогах Башкирии погиб 101 пешеход. При столкновении автомобилей погибли 137 человек, при опрокидывании автомобиля — 48 участников дорожного движения. Из-за съезда машин с дороги умерло 46 человек, из-за наезда на препятствие — 18 водителей и пассажиров. Пятеро велосипедистов насмерть были сбиты автомобилями, еще столько же человек погибли из-за столкновения с животными.