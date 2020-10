В Башкирии почти вдвое снизилось количество летальных исходов от случайного отравления алкоголем. Об этом сообщает официальный telegram-канал правительства РБ «Башкортостан сегодня».

В 2020 году от суррогатного алкоголя погибли 42 человека. Для сравнения, в прошлом году показатель составил 99 случаев, а в 2018 году от отравления алкоголем скончались 211 жителей Башкирии. Напомним, ранее Башстат опубликовал статистику смертей от алкоголя в республике за 2019 года. Согласно данным, от злоупотребления умерли 744 человек, из которых 706 — преждевременно. Средний возраст погибших составил чуть больше 51 года.

