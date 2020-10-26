Радий Хабиров пригрозил главе Минтранса Башкирии увольнением за рост смертности в ДТП

Что происходит? Вы мне дайте действия, которые остановят гибель людей на дорогах. Анализ мне не интересен. Я вашу работу, как министра, оцениваю неудовлетворительно. Вы что, думаете будете мне докладывать о постепенном увеличении и я спокойно сидеть буду? Я вас всех поменяю лучше тогда. Значит сами выезжайте и с палочками вставайте. Останавливайте эту беду, заявил Хабиров.