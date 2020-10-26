Радий Хабиров пригрозил главе Минтранса Башкирии увольнением за рост смертности в ДТП

Радий Хабиров пригрозил главе Минтранса Башкирии увольнением за рост смертности в ДТП

Вчера, 11:06ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Башкирии количество смертей от наезда на пешеходов за девять месяцев 2020 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом главе республики на оперативном совещании доложил Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алан Марзаев.

Также Марзаев заявил, что в целом количество ДТП в регионе уменьшается. Общее число случаев наезда на пешеходов в 2019 году — 784, тогда как в этом году 687. Однако тяжесть последствий таких ДТП выросла. Такая статистика главе республики не понравилась. По словам Радия Хабирова, за прошедший год в республике было установлено рекордное количество камер и дорожных знаков и такой статистики быть не должно.

Что происходит? Вы мне дайте действия, которые остановят гибель людей на дорогах. Анализ мне не интересен. Я вашу работу, как министра, оцениваю неудовлетворительно. Вы что, думаете будете мне докладывать о постепенном увеличении и я спокойно сидеть буду? Я вас всех поменяю лучше тогда. Значит сами выезжайте и с палочками вставайте. Останавливайте эту беду, заявил Хабиров.

Напомним, по данным Росстата, Башкирия лидирует по количеству летальных исходов в результате ДТП — 11,6 погибших на 100 тысяч населения. Ранее глава республики, обращая на это внимания, заявлял, что категорически недовлен работой чиновников, отвечающих за дорожно-транспортную бещопасность. В материале Mkset эксперты подробно разобрали причины сложвишейся ситуации на дорогах Башкирии.

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