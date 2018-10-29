Психолог УФСИН по Башкирии: Суицидников на «зоне» меньше, чем на воле

Оказывается, с теми, кто впервые или даже не впервые оказывается за решеткой, с ними в первую очередь работают психологи. Ну, тут понятно: у человека, который еще вчера был человеком вольным и который на несколько лет этой воли лишается, случается стресс (наверное, это без вариантов). Поэтому, буквально среди первых, с кем новый зек имеет беседу – это психолог.

Сегодня в редакции Медиакорсети в эфире была и. о. начальника отделения психологического обеспечения УФСИН России по Башкирии Ляйсан Турумтаева, с которой мы поговорили на эту тему – психология людей, лишенных свободы и тех, кто их охраняет.

- Мы сразу диагностируем все личностные качества человека, оказавшегося в заключении, его эмоциональное состояние. Проводим психологические коррекционные мероприятия для того, чтобы человек, попавший в заключение, адаптировался к новым условиям. Беседа проводится с человеком в первый же день, как он оказался в условиях лишения свободы: с чем он пришел, что его в данный момент волнует и так далее. Возможно, у человека какие-то отрицательные мысли, в этом случае мы подключаем, при необходимости, других сотрудников. В общем, работа проводится очень большая в этом направлении, – говорит Ляйсан Турумтаева.

На вопрос, можно ли вообще в принципе адаптироваться к такой ситуации, как многолетнее лишение свободы, ответ оказался простой:

- Если заключенный на протяжении многих лет спокойно проводит эти годы в этих условиях, значит, он адаптировался.

Такая адаптация к новым непростым условиям проводится не только в отношении зеков, но и в отношении тех, кто их охраняет: сотрудников точно так же изучают и проводят профилактическую и при необходимости коррекционную работу.

К слову, по заверению психолога, лиц, склонных к суицидам, среди сидельцев в процентном отношении меньше, чем среди тех, кто обретается на свободе. Поэтому, выходит, работа тюремных специалистов по душевным беседам дает положительный результат. А если у человека стресс, он тоже может обратиться за помощью – поговорить.