В Уфе показали выставку достижений тюремного хозяйства

Вчера, 20 сентября, отряд уфимских журналистов отправился в тюрьму строгого режима. Сразу успокоим: это было что-то вроде экскурсии. Дело в том, что в этот день на территории исправительной колонии № 9*, что на улице Новоженова (рядом с Сипайлово) прошла выставка достижений тюремного хозяйства. Ну или как по скучному официальному – выставка промышленной продукции, производимой учреждениями Управления ФСИН по Башкирии.

В выставке принимали участие официальные лица: вице-премьер и бывший главный республиканский спасатель Марат Магадеев, управляющий по правам человека Рим Каюмов, управляющий по защите прав предпринимателей Равиль Гибадуллин, представители общественной палаты, ремесленной палаты, представители администраций районов Уфы.

Официальных лиц и журналистов познакомили с продукцией, которая изготавливается на производственных площадках республиканских тюрем. Оказывается, исправительные колонии могут производить и производят достаточно много чего полезного для народного хозяйства родины.

Если говорить укрупненно по отраслям, то в системе башкирского УФСИН развиты металлообработка, деревообработка, производство продукции подсобных хозяйств, производство продуктов питания. Объем произведенного в рублях достаточно серьезный: за 8 месяцев текущего года объем товаров, работ и услуг равен 455 миллионам рублей, почти полмиллиарда.

Предприятия и организации Уфы и Башкирии сотрудничают с тюремной системой, которая может предложить много чего полезного: контейнеры для мусора, урны, промышленное вентиляционное оборудование, чугунное литье; оборудование для общественного питания, включая сложное, как, например, машины картофелеочистные, электрические сковороды; оборудование для банно-прачечных комплексов, стиральные машины; продукцию деревообработки и строительные материалы, оконные и дверные блоки, керамзитные блоки, тротуарную плитку, детские игровые комплексы; спецодежду, постельное белье, матрасы; продукты питания.

О продуктах питания отдельно хочется сказать, потому что для гостей тюрьмы, каким бы странным это выражение ни казалось, устроили дегустацию продукции собственного производства. Это разного вида колбасы, мясные изделия, например, копченый кролик, сало, соленья, масло, хлеб, молоко. На балансе республиканского УФСИН молочное поголовье на 70-80 голов, отсюда и молоко. Наверное, поэтому оно особенно вкусное, почти деревенское. Хлебушек с маслицем тоже на вкус такой теплый, деревенский, из детства.

Колбаса и сало тоже неплохие. По цене колбаса стоит порядка 300-400 рублей за килограмм. Но зато, как утверждают представители УФСИН, делается она по правильным стандартам, без сои, из мяса, то есть, вроде бы, настоящая. Значит, недорогая, потому что колбаса из мяса в магазине или на рынке стоит ну никак не дешевле рублей 700-800 за кило.

Вся продукция, которая производится в системе республиканского ФСИН, распределяется внутри системы, то есть, между колониями. Однако любой желающий может ее приобрести. Для этого нужно позвонить в тюрьму и заказать, потом приехать и забрать. В ближайшее время, скорее всего, уже в этом году логистика будет упрощена: в Уфе на улице Достоевского планируется открыть выставочный комплекс, где уже любой желающий сможет посмотреть, выбрать и купить то, что производится зеками в колониях.

Теперь о прекрасном, потому что даже в тюрьме оно есть. Это разного рода ремесленная продукция. Ну все знают, что самые классные нарды – нарды, сделанные зеками. Это действительно так, это реально настоящие произведения искусства. Нарды, шашки, сувениры из дерева, чугуна – красота! Есть, например, шахматы, где фигуры изготовлены в виде героев сериала «Игры престола».

Здесь даже мангалы чудесные с разными рельефными узорами. Ну у осужденных времени много, сиди да украшай, торопиться некуда. Выходит очень красиво. Это вам не одноразовые мангалы за сто рублей из ближайшего супермаркета, которые после одного применения только выбрасывать. Тюремные чугунные мангалы на века. Их можно купить: ценник в районе 5-10 тысяч рублей.

За работу осужденные получают зарплату. Вот осужденный, работающий в швейном цехе, в прошлом месяце получил больше 11 тысяч рублей. У кого нет профессии и ничего не умеет, научат: в системе ФСИН по Башкирии работают 9 профессиональных училищ, где учат 30 профессиям. За последние три года тюремное обучение прошли 8,5 тысяч осужденных.

Еще в тюремной системе Башкирии производятся автозаки – специальные машины для перевозки заключенных. Производятся они в Мелеузе. На производственную площадку привозится база – шасси с кабиной, например, с КАМАЗа или с ГАЗа – а дальше уже все делается у нас. Автозаки делаются не только для себя, но и на экспорт, в частности, их закупают в братской Кубе. А автомобили с изотермическим кузовом на базе ГАЗели, изготовленные также в Мелеузе, пользуются спросом и на гражданке.

- Мы должны с этой продукцией выходить на рынок. Продукция конкурентоспособная. Поэтому подготовьте предложения со своей стороны, мы их обсудим, – сказал вице-премьер Марат Магадеев, обращаясь к участникам мероприятия. – Я вот одно предложение по противопожарному оборудованию уже сделал. Вы также должны продвигать свою продукцию.

Все бы хорошо, только на входе в колонию у журналистов отобрали на время смартфоны, так что ни одного селфи сделать не получилось. Ну что ж, таковы правила, нарушать нельзя. Только у властных официальных гостей смартфоны не отбирали, видимо, им все-таки немного можно.