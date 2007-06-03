Владимир Путин объявил в стране Десятилетие детства

Решение принято для совершенствования госполитики в сфере защиты детства.

Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что в России с 2018 года стартует Десятилетие детства. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

- В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, постановляю объявить 2018-2027 годы в РФ Десятилетием детства, - следует из документа.

Владимир Путин поручил правительству в течение трех месяцев согласовать план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия.

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