В ГИБДД Башкирии сообщили работают ли камеры и можно ли ездить в другие регионы
29 апреля, 16:31ОбществоАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по Уфе
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Разъяснения дал на брифинге минздрава Башкирии глава ГИБДД в регионе Динар Гильмутдинов.
По словам Гильмутдинова, так как в Башкирии по-прежнему сохраняется режим самоизоляции, то и передвижение должно осуществляться по правилам. Он отметил, что жители республики могут передвигаться, но должны всегда в случае чего объяснить причину.
Динар Гильмутдинов также добавил, что люди должны сами понимать, для чего нужен режим самоизоляции, а не ждать, пока за ними будут гнаться инспектора ГИБДД.
Он также сообщил, что камеры в регионе работают в обычном режиме и также фиксируют нарушения правил ГИБДД, на выявление нарушающих режим самоизоляции они не настроены.
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