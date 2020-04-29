В ГИБДД Башкирии сообщили работают ли камеры и можно ли ездить в другие регионы

По словам Гильмутдинова, так как в Башкирии по-прежнему сохраняется режим самоизоляции, то и передвижение должно осуществляться по правилам. Он отметил, что жители республики могут передвигаться, но должны всегда в случае чего объяснить причину.

Динар Гильмутдинов также добавил, что люди должны сами понимать, для чего нужен режим самоизоляции, а не ждать, пока за ними будут гнаться инспектора ГИБДД.